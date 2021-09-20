Глава ЦИК Памфилова назвала выборы в Госдуму состоявшимися

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму 2021 года состоялись. Как сообщает ТАСС, по словам руководителя Центризбиркома, в Госдуме будет пять парламентских партий.

"Единая Россия" набрала на выборах больше всего голосов, похоже, у неё конституционное большинство, но партия немного ухудшила свой результат 2016 года", – отметила Памфилова.

Она также отметила, что явка на выборах в Госдуму по всей России составила 51,68% и превысила показатель кампании 2016 года.

Отдельно Памфилова заявила, что на выборах в России невозможно скрыть ни одно нарушение. По её словам, это гарантирует прозрачная система.

Напомним, что, по данным ЦИК, после обработки 99% протоколов в Госдуму прошли пять партий – "Единая Россия" (49% голосов), КПРФ (19%), ЛДПР (7,4%), "Справедливая Россия – За правду" (7,4%), а также "Новые люди" (5,3%).

Выборы в Государственную Думу и региональные парламенты проходили с 17 по 19 сентября. Всего в Госдуму войдут 450 депутатов – 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.