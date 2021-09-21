Дадут второй шанс: в "Единой России" подвели итоги выборов в АКЗС и назвали свои ошибки

Результат 33,2% и 34,2% в партии "Единая Россия" в Алтайском крае на выборах в Госдуму и АКЗС считают хорошим. Однако для единороссов стало неожиданностью победа коммунистов на одномандатных округах на выборах в АКЗС, где были сильные кандидаты от партии власти. В руководстве ЕР не исключают оргвыводов в отношении кандидатов, проигравших коммунистам, но большинству всё же дадут второй шанс. Об этом во время пресс-конференции журналистам заявил спикер АКЗС, секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко.
По его словам, КПРФ много набрала голосов в Алтайском крае, потому что стала локомотивом протестного голосования. Её выбирали те, кто был не согласен с пенсионной реформой. При этом Романенко уверен, что ЕР найдёт диалог с представителями других партий нового созыва краевого парламента. Он отметил, что необходимо сделать всё, чтобы АКЗС работало на улучшение жизни жителей региона.
"Уверен, что мы сможем сделать работу парламента конструктивной. В ближайшее время будет решено, кто будет спикером АКЗС, его заместителем и возглавлять комитеты. Не исключено, что некоторые из этих постов займут представители оппозиционных партий. Если посмотреть на результаты по округам, то проиграли новые кандидаты или те, кто решил, что он узнаваем. Это ошибочное мнение. Нужно время, чтобы осмыслить результаты", – считает Романенко.
Спикер АКЗС добавил, что ему неважно из какой партии человек. Главное – профессиональные качества депутатов.
"Если мы поймём, что представители КПРФ обладают этими качествами, то готовы с ними сотрудничать", – считает единоросс.
Среди профессионалов, с которыми ЕР готова сотрудничать, Романенко назвал Владимира Семёнова, Людмилу Суслову, Александра Молотова, Елену Хрусталёву. Однако спикер АКЗС беспокоится, что не все новые депутаты будут профессионально выполнять свою работу, поэтому в ЕР готовы помогать коллегам по оппозиции.
Некоторым кандидатам, которые не смогли победить на одномандатных округах, но ярко проявили себя, в руководстве партии пообещали дать второй шанс. Среди них, например, Артём Шамков или Алексей Найден.
Руководитель Исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Голобородько отметил, что по сравнению с другими регионами страны результат в Алтайском крае не самый плохой. Партия власти набрала на Алтае примерно столько же голосов, как в Новосибирской области или Томской.
"Мы ничем не отличаемся от других регионов Сибирского федерального округа. Однако в некоторых одномандатных округах победили кандидаты от КПРФ. Для нас это было полной неожиданностью. Уверен, что мы будем сотрудничать с новыми фракциями в АКЗС. Компартия стала лидером протестного голосования. Кроме того, мы недооценили систему "Умного голосования", – отметил Голобородько.
Напомним, по партийным спискам проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,29%, КПРФ – 24,04%, "Справедливая Россия – За правду" – 13,69%, "Коммунисты России" – 12,1% и ЛДПР – 10,71%. За "бортом" Заксобрания оказалось "Яблоко", набравшее 1,71%.
Комментарии
Да какие это выборы - фальсификация наглая!
Толку от партий.
На что Едро в Рубцовске надеялось? На визит губернатора за три дня до выборов и "популярность" Виктора Зобнева? Напрасно, напрасно....
А я считаю, что кандидату, который не смог одержать победу, не стоит давать второй шанс. Проиграл — значит политика не его сфера. Он может остаться рядовым членом. Но делать ставку в следующий раз на кандидата, который уже проигрывал — нерационально.
Лучше предложить кого-то нового, вдруг он окажется результативнее?
А я считаю,
Витя, ты и сериалу веришь.
Кроме того, мы недооценили систему "Умного голосования", – отметил Голобородько.
В следующий раз "умное голосование" даст нужный результат?
Какой глубокий анализ... 33 процента - это успех... Не хуже других... Протест у электората против пенсионной реформы, но это не наш электорат, а так то все в крае отлично... Как будто это не отношение людей к существующему положению дел и к краевым вождям в лице представителей всех ветвей власти, к уже ставшими привычными посадками этих представителей профессиональной команды...Подумаешь, 400 тысяч человек за 25 лет из края выехали, так это перебежчики, мы то остались, нам то тут классно, нас и здесь неплохо кормят... Мы, если что, будем сотрудничать с коммунистами... Если поймем, что они профессионалы... Смелые ребята, будто не видят, что потеряли однозначную позицию по ключевым вопросам, типа той же реформы или обнуления. Сейчас каждого вновь избранного будут обрабатывать через колено, применяя грязные методы, от кнута до пряника... Надо, надо, надо этих профессионалов менять, пора уже, общую ситуацию вообще не видят, заврались до ручки, уже себе начали верить... Новому составу АКЗС плодотворной работы и поддержка у людей будет.
Толку от партий.
-------------------------------
Толк-то есть,да не втолкан весь.
А знают Е.Р.,что при её власти и до выборов и после в Барнауле нет вакцины от гриппа 60+, звонила на горячую линию мин.здрав., звонила в мин.здрав.охр. Алтайского края, наконец в гор.деп корпус,,звонила в "Катунь",все ничего не знают и отфутболивают .Власть АУ :кто отвечает за вакцинацию против гриппа 60+, не могу поставить с 4 сентября 2021г. А по телику всё отлично ; вакцинация идёт полным ходом. Единороссы спуститесь с луны на землю; пройдитесь со мной по поликлиникам, запустили медицину на Алтае хуже некуда.!!!
21.09.2021 08:43
В.Н.
Есть такая фигня, мама тоже хотела прививку от гриппа с тем-же результатом.
е.р. ам для себя любимых есть всё что нужно, ну а проблемы негров... ну вы сами поняли.
Кстати дальше будет ещё хуже, поскольку результаты себе они нарисовали как нужно, большинство у них , как и раньше, любая хотелка будет принята в свою пользу.
А этот друг с круглым личиком так ничего и не понял ,а анализ случившегося голосования тому ещё подтверждение ,вывод : какие люди возглавляют Едро и парламент ,его нужно просто отправить с внуками заниматься .
"...КПРФ много набрала голосов в Алтайском крае, потому что стала локомотивом протестного голосования..."
То есть сам вопрос почему возник этот протест-локомотив, почему столько ненависти у народа к ЕД их не сильно волнует, они просто констатируют факт...
И какие выводы они могут сделать?
Одно не понимаю. Сколько тысяч законов ещё нужно принять и зачем.
Главная ваша ошибка ,тупая пенсионная и реформа
Цену на горячую воду и отопление поднимают на 12%. А это как раз от местных ед Россия зависит. Самое главное стабильность в удорожании всего...
21.09.2021 09:03
- гость -
Да они сделали оргвыводы в отношении кандидатов проигравших коммунистам. Это все на что хватило их понятия. На остальное им чихать с кремлевской башни.
Или притворяется, или они так ничего и не поняли.
Трудно поверить, что 50 % населения проголосовали за повышение пенсионного возраста. Ну фигня же, признайте
21.09.2021 09:15
Мимоходом
21.09.2021 09:03
- гость -
Да они сделали оргвыводы в отношении кандидатов проигравших коммунистам. Это все на что хватило их понятия. На остальное им чихать с кремлевской башни.
Причём тут кандидаты, там любой будет делать что сверху скажут!
Её выбирали те, кто был не согласен с пенсионной реформой.
ЗАЧЕМ ТАК УПРОЩАТЬ? ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ПРОВЕДЕНА ВО ВСЕЙ СТРАНЕ,А ТАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОЛЬКО В КРАЕ?
Когда наконец власти повернутся лицом к селу?
Скоро последняя молодежь покинет село.
Депутаты,изучите ,насколько сократилась численность сельского населения? Изучите средний возраст людей на селе.
А потом еще посмотрите среднюю заработную плату на селе. И сделайте правильные выводы,ведь в селе тоже живут люди.
Депутаты должны быть профессионалами.... Действительно, прошли самые "профессионалы" законотворчества. Банных, Нифонтов,Ильюченко, Лазарев и т.д. Про Большую Думу вообще лучше промолчать : Валуев, Певцов, Машков, Бутина, Вассерман и далее по спису.
Не в пенсионной реформе дело. Вернее, не только в ней. Или до Романенко и Едросов не доходит, либо ( что скорее всего) они просто нагло врут в глаза людям. Народ проголосовал против той политики, которую проповедует партия олигархов и капиталистов. Всё законотворчество данной партии направлено против простого человека и в поддержку крупного капиталиста. Но... мы знаем к чему это привело в 17-м.
Если хотите сделать правильные выводы,поезжайте в отдаленные районы края, познакомьтесь с проблемами жителей.
Во многих районах нет автобусов ,чтобы доехать до села. В снегопады очень сложно добираться до работы даже пешком.
Во многих районах нет автобусов ,чтобы доехать до села. В снегопады очень сложно добираться до работы даже пешком.
села единоросам невыгодны, т.к. село за границу не продашь
Почему вы просите сделать их правильные выводы? Они им нужны? Тут победа, а это значит можно и далее работать в том же ключе, скажут сверху-одобрят., а пока молчек каждый своим делом занят, одеяло на себя тащит.