Дадут второй шанс: в "Единой России" подвели итоги выборов в АКЗС и назвали свои ошибки

Результат 33,2% и 34,2% в партии "Единая Россия" в Алтайском крае на выборах в Госдуму и АКЗС считают хорошим. Однако для единороссов стало неожиданностью победа коммунистов на одномандатных округах на выборах в АКЗС, где были сильные кандидаты от партии власти. В руководстве ЕР не исключают оргвыводов в отношении кандидатов, проигравших коммунистам, но большинству всё же дадут второй шанс. Об этом во время пресс-конференции журналистам заявил спикер АКЗС, секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко.

По его словам, КПРФ много набрала голосов в Алтайском крае, потому что стала локомотивом протестного голосования. Её выбирали те, кто был не согласен с пенсионной реформой. При этом Романенко уверен, что ЕР найдёт диалог с представителями других партий нового созыва краевого парламента. Он отметил, что необходимо сделать всё, чтобы АКЗС работало на улучшение жизни жителей региона.

"Уверен, что мы сможем сделать работу парламента конструктивной. В ближайшее время будет решено, кто будет спикером АКЗС, его заместителем и возглавлять комитеты. Не исключено, что некоторые из этих постов займут представители оппозиционных партий. Если посмотреть на результаты по округам, то проиграли новые кандидаты или те, кто решил, что он узнаваем. Это ошибочное мнение. Нужно время, чтобы осмыслить результаты", – считает Романенко.

Спикер АКЗС добавил, что ему неважно из какой партии человек. Главное – профессиональные качества депутатов.

"Если мы поймём, что представители КПРФ обладают этими качествами, то готовы с ними сотрудничать", – считает единоросс.

Среди профессионалов, с которыми ЕР готова сотрудничать, Романенко назвал Владимира Семёнова, Людмилу Суслову, Александра Молотова, Елену Хрусталёву. Однако спикер АКЗС беспокоится, что не все новые депутаты будут профессионально выполнять свою работу, поэтому в ЕР готовы помогать коллегам по оппозиции.

Некоторым кандидатам, которые не смогли победить на одномандатных округах, но ярко проявили себя, в руководстве партии пообещали дать второй шанс. Среди них, например, Артём Шамков или Алексей Найден.

Руководитель Исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Голобородько отметил, что по сравнению с другими регионами страны результат в Алтайском крае не самый плохой. Партия власти набрала на Алтае примерно столько же голосов, как в Новосибирской области или Томской.

"Мы ничем не отличаемся от других регионов Сибирского федерального округа. Однако в некоторых одномандатных округах победили кандидаты от КПРФ. Для нас это было полной неожиданностью. Уверен, что мы будем сотрудничать с новыми фракциями в АКЗС. Компартия стала лидером протестного голосования. Кроме того, мы недооценили систему "Умного голосования", – отметил Голобородько.

Напомним, по партийным спискам проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,29%, КПРФ – 24,04%, "Справедливая Россия – За правду" – 13,69%, "Коммунисты России" – 12,1% и ЛДПР – 10,71%. За "бортом" Заксобрания оказалось "Яблоко", набравшее 1,71%.