"Это огромная беда". Путин прокомментировал стрельбу в вузе в Перми

Президент России Владимир Путин назвал стрельбу в Пермском госуниверситете огромной бедой для всей страны. В начале встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой он выразил соболезнования родственникам всех погибших в инциденте.

"Начать хочу со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идёт о молодых, только что начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда. И не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны", – цитирует РИА Новости слова главы государства.

Путин отметил, что региональные и федеральные власти предпримут все необходимые меры, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших. Правоохранительные органы же сделают всё для того, "чтобы расследовать это ужасное преступление" и выяснить причины произошедшего.

Напомним, 18-летний студент с ружьём пришёл в университет 20 сентября. Первой жертвой преступника стал охранник, который не успел нажать на тревожную кнопку.

Минздрав сообщает: госпитализированы семь человек, один – в тяжёлом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести. Ещё четверым помощь оказали на месте. Всего пострадало 24 человека, из них 19 – с огнестрельными ранениями. Восемь погибло.

Сам стрелок ранен и сейчас находится в краевой клинической больнице. У него ранения живота, нижней части спины и конечностей – их студент получил в ходе задержания.