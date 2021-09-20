"Никто не ожидал". Памфилова заявила о высокой явке граждан на выборах в Госдуму

Явка на прошедших выборах в Госдуму составила 51,68%. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, "никто не ожидал такой высокой явки" во время текущей избирательной кампании.

РИА Новости сообщает, что после этих слов глава государства поблагодарил граждан России за доверие и активную жизненную позицию. Путин отметил, что результаты говорят о том, что люди ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти, поскольку от её работы зависит стабильность в стране.

Напомним, что выборы в Госдуму и региональные парламенты прошли в России с 17 по 19 сентября. Согласно результатам после обработки 99,84% протоколов УИК, "Единая Россия" лидирует с 49,83% голосов, на втором месте – КПРФ (18,94%), на третьем – ЛДПР (7,52%). Также в нижнюю палату парламента проходят "Справедливая Россия – за правду" (7,47%) и "Новые люди" (5,33%).

Кроме того, "Единая Россия" предварительно выигрывает в 198 одномандатных округах, КПРФ – в девяти, "Справедливая Россия – за правду" – в восьми. У ЛДПР два кандидата-лидера, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста – по одному.

Окончательные итоги ЦИК подведёт в пятницу, 24 сентября.