Такой день. Результаты выборов в Алтайском крае и грядущий снег с дождём

"Единая Россия" одержала победу в Алтайском крае на выборах в Госдуму. После обработки 99,7% бюллетеней по партийным спискам за единороссов проголосовали 33,12% зарегистрированных избирателей в регионе. При этом второе место заняла КПРФ с отставанием меньше чем в 3% – 30,8%. "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" набрала 9,98% голосов. ЛДПР в Алтайском крае поддержали 9,19% голосовавших. Замкнули пятёрку лидеров, которым удалось преодолеть пятипроцентный барьер, "Новые люди" с результатом в 6,15%.

Согласно предварительным данным, всего из 68 мест в краевом парламенте "Единая Россия" получит 32, КПРФ – 23, СРЗП – 5, "Коммунисты России" – 4, ЛДПР – 4. Причём только 13 кандидатов от партии власти попадут в АКЗС благодаря хорошему результату на территориальных группах, сообщил во время пресс-конференции журналистам руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Голобородько.

Стелу "Город трудовой доблести" в Барнауле установят на верхней площадке Нагорного парка с видом на Обь напротив ул. Гвардейской. Именно эта локация победила в ходе голосования с 17 по 19 сентября – за неё свой голос отдал 75 221 житель краевой столицы.

Дожди с мокрым снегом и сильным порывистым ветром ожидаются в Алтайском крае 21, 22 и 23 сентября. По прогнозам синоптиков, по ночам возможны заморозки до -5...-6 градусов.