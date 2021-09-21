Россиянам объяснили, какие выплаты им положены при увольнении

В Министерстве труда РФ рассказали, какие выплаты положены работнику при увольнении. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Instagram.

В перечень обязанностей работодателя при уходе сотрудника входят: зарплата за все отработанные, но ещё не оплаченные дни, в том числе за последний день работы; компенсация за все неиспользованные отпуска; выходное пособие и прочие выплаты, если они прописаны в трудовом договоре.

Подчёркивается, что все расчеты работодатель обязан провести в день увольнения работника.

"Если в день увольнения вы не работали, то выплаты должны быть перечислены не позднее следующего дня после вашего обращения за расчётом", – пояснили в ведомстве.

Ранее россияне рассказали о желаемом размере зарплаты. Как оказалось, большинству для комфортной жизни было бы достаточно 50-70 тысяч рублей.