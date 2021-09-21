Верховный суд запретил разводить скот на садовых участках

Верховный суд России постановил, что на землях для садоводства нельзя разводить сельскохозяйственных животных. Решение было принято после рассмотрения дела женщины, которая на своём участке построила курятник и получила от Госинспекции штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает "Российская газета".
Суд указал, что собственники и арендаторы земельных участков обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением и не наносить вред окружающей среде. Заводить скот можно в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству. При этом на садовом участке разрешено устанавливать пчелиные улья при соблюдении требований к ветеринарному содержанию насекомых.
"Принцип деления земель по целевому назначению призван обеспечить эффективное использование и одновременно охрану земли как важнейшего компонента окружающей среды", – говорится в заявлении суда.
Минимальный размер штрафа – 10 тысяч рублей. Наказание назначается в размере 0,5-1% от кадастровой стоимости земли. Если стоимость не определена, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.
Комментарии
Оооочень нужный закон! Других-то проблем у нас нет.
купил участок, а кто то тебе указывает что ты на нем делать не должен.
Может волочковой запретить светить там пятой точкой, неа курочек нельзя заводить.
Лишить пенсионеров всего! Пусть за яйцами в город едут. А на участке заведут пчел, которые соседям покоя давать не будут.
21.09.2021 12:26
- гость -
А бывают люди. Купят дачу, а потом превращают её фактически в подсобное животноводческое хозяйство. Вплоть до овец и коз! Коров ни разу не видел. Но не исключено, что где-то и коров держат...
21.09.2021 12:26
- гость -
купил участок, а кто то тебе указывает что ты на нем делать не должен.
Может волочковой запретить светить там пятой точкой, неа курочек нельзя заводить.
Хочу, хочу завести курочек и побольше, на соседнем с вашем участке. И помёт вам под забор накидать. Наслаждайтесь ароматом.
Все лето держат курей у себя на участке, кушают яички, а вонь на все садоводство, да и кудахтанье целыми днями уже достало. Садоводство для сада, а не для птицефабрики
Соседи через дорогу перепелок держали вонища как-будто скотомогильник рядом. Хочешь заниматься куриным бизнесом покупай гектар на Дальнем Востоке и разводи
21.09.2021 12:49
Гость
Из статьи "Российской газеты":
"По ее словам, если соседские животные и птицы создают окружающим дискомфорт, то можно обратиться в муниципалитет. Орган власти придет с проверкой к вашим соседям и выяснит, находятся ли там птицы на птичьих правах или вообще никаких прав у тамошних петухов нет.
Например, недавно в Вологодской области суд вынес предупреждение 57-летней женщине, которая держала двух кур в подвале многоквартирного дома"
Кто будет контролировать? или куда писать?
Господи. сколько дэмбилoв среди комментаторов.
Сами ни ухом ни рылом, а туде же.
21.09.2021 12:26
- гость -
купил участок, а кто то тебе указывает что ты на нем делать не должен.
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А ты представь ситуацию, твои соседи сверху начнут так рассуждать "купил квартиру, и мне никто не указ, что хочу здесь, то и делаю". И устроят там ночной клуб со всеми вытекающими.
Права - это еще и обязанности.
Пришел знаменитый свиновод Гога и все расставил по своим местам.
Соседи по даче завели курочек, а между участками заборы чисто символические. Так те куры шарились по соседним садам, рылись на грядках, склевывали урожай.
Вот кому это "счастье" надо?
21.09.2021 13:04
Гога
Господи. сколько дэмбилoв среди комментаторов.
Сами ни ухом ни рылом, а туде же.
когда все вокруг кажутся дмблами , нужно обратить внимание на себя, что то с вами не так.
21.09.2021 13:07
- гость -
Но надо быть готовым и к тому, что неудавшийся птицевод-животновод может затаить злобу: "Это ты мой свиной хлев сдал!"
У нас вообще в садоводстве соседи держали свиней. Ужас - ужасный и вонь, и мыши и крысы. Правильный закон.
Тоже подумываю все газоном засеять. А по сути: если хозяин аккуратный, вони и мышей не разводит, то хоть бегемота пусть заводят.
21.09.2021 12:26
- гость -
На землях сельхозназначения - можете хоть свинарник завести, никто слова не скажет. А на садовом участке мне вонь от соседского курятника как-то совсем ни к чему...
Люди! вы хоть раз рядом с курятником находились (не промышленным). Да 5-10 кур не пахнут! И никакой вони нет, если вплотную не подойти, а может даже голову в курятник засунуть. Если куры без петуха, то и шум только с 12.00 до 14.00, когда они несутся.
А вот пчелы лучше!? Особенно когда хозяин начнет мед собирать. Они злые! И никакие 3х метровые заборы им нипочем!
Вы не интересуетесь ценами на яйца? Получите штраф! Не интересуетесь ценами на воду (своя скважина)? Штраф! Не интересна цена на электричество(свой ветряк)? Штраф в десятикратном размере!
Скоро будет: Не голосуете самизнаетезакого? Уголовная статья! Три раза плохо подумали про депутата? Получите 15 суток! Рассказали ребёнку о войне не то, что предписано? Пожизненное заключение за растление малолетних!
Думаю, кому-то понравится так жить.
21.09.2021 14:36
- гость -
Дело не только в шуме-запахе. Если разразится какая-нибудь латиноамериканская чума курей, то подпольных кур даже проконтролировать невозможно. А сам хозяин добровольно вакцинировать таких кур не станет, прикрываясь "Да их у меня всего десять, и они ни с кем не общаются". А если они заболеют и скончаются, он их просто выбросит потихоньку
21.09.2021 14:36
- гость -
Люди! вы хоть раз рядом с курятником находились (не промышленным). Да 5-10 кур не пахнут! И никакой вони нет, если вплотную не подойти, а может даже голову в курятник засунуть. Если куры без петуха, то и шум только с 12.00 до 14.00, когда они несутся.
А вот пчелы лучше!? Особенно когда хозяин начнет мед собирать. Они злые! И никакие 3х метровые заборы им нипочем!
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Пчёлы лучше. Там, где пчёлы, урожайность выше. И никакие они не злые, у бабушки пасека была в огороде, пчелы ну никак не мешали заниматься при этом грядками.
Единственно, пчёлы не любят вонючих и пьяных.
Единственно, пчёлы не любят вонючих и пьяных.
воот.. а садоводы у нас какие? вонючие и пьяные))))