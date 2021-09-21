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Верховный суд запретил разводить скот на садовых участках

, ИА "Амител"
Минимальный штраф составит 10 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Верховный суд России постановил, что на землях для садоводства нельзя разводить сельскохозяйственных животных. Решение было принято после рассмотрения дела женщины, которая на своём участке построила курятник и получила от Госинспекции штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает "Российская газета".

Суд указал, что собственники и арендаторы земельных участков обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением и не наносить вред окружающей среде. Заводить скот можно в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству. При этом на садовом участке разрешено устанавливать пчелиные улья при соблюдении требований к ветеринарному содержанию насекомых.

"Принцип деления земель по целевому назначению призван обеспечить эффективное использование и одновременно охрану земли как важнейшего компонента окружающей среды", – говорится в заявлении суда.

Минимальный размер штрафа – 10 тысяч рублей. Наказание назначается в размере 0,5-1% от кадастровой стоимости земли. Если стоимость не определена, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.

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Комментарии

21.09.2021 12:23
- гость -

Оооочень нужный закон! Других-то проблем у нас нет.

21.09.2021 12:26
- гость -

купил участок, а кто то тебе указывает что ты на нем делать не должен.
Может волочковой запретить светить там пятой точкой, неа курочек нельзя заводить.

21.09.2021 12:27
- гость -

Лишить пенсионеров всего! Пусть за яйцами в город едут. А на участке заведут пчел, которые соседям покоя давать не будут.

21.09.2021 12:46
Виктор

21.09.2021 12:26
- гость -

А бывают люди. Купят дачу, а потом превращают её фактически в подсобное животноводческое хозяйство. Вплоть до овец и коз! Коров ни разу не видел. Но не исключено, что где-то и коров держат...

21.09.2021 12:46
- гость -

21.09.2021 12:26
- гость -
купил участок, а кто то тебе указывает что ты на нем делать не должен.
Может волочковой запретить светить там пятой точкой, неа курочек нельзя заводить.

Хочу, хочу завести курочек и побольше, на соседнем с вашем участке. И помёт вам под забор накидать. Наслаждайтесь ароматом.

21.09.2021 12:49
Гость

Все лето держат курей у себя на участке, кушают яички, а вонь на все садоводство, да и кудахтанье целыми днями уже достало. Садоводство для сада, а не для птицефабрики

21.09.2021 12:53
Гость

Соседи через дорогу перепелок держали вонища как-будто скотомогильник рядом. Хочешь заниматься куриным бизнесом покупай гектар на Дальнем Востоке и разводи

21.09.2021 12:57
Виктор

21.09.2021 12:49
Гость

Из статьи "Российской газеты":
"По ее словам, если соседские животные и птицы создают окружающим дискомфорт, то можно обратиться в муниципалитет. Орган власти придет с проверкой к вашим соседям и выяснит, находятся ли там птицы на птичьих правах или вообще никаких прав у тамошних петухов нет.

Например, недавно в Вологодской области суд вынес предупреждение 57-летней женщине, которая держала двух кур в подвале многоквартирного дома"

21.09.2021 12:58
- гость -

Кто будет контролировать? или куда писать?

21.09.2021 13:04
Гога

Господи. сколько дэмбилoв среди комментаторов.
Сами ни ухом ни рылом, а туде же.

21.09.2021 13:06
- гость -

21.09.2021 12:26
- гость -
купил участок, а кто то тебе указывает что ты на нем делать не должен.
-----------
А ты представь ситуацию, твои соседи сверху начнут так рассуждать "купил квартиру, и мне никто не указ, что хочу здесь, то и делаю". И устроят там ночной клуб со всеми вытекающими.
Права - это еще и обязанности.

21.09.2021 13:07
- гость -

Пришел знаменитый свиновод Гога и все расставил по своим местам.

21.09.2021 13:07
- гость -

Соседи по даче завели курочек, а между участками заборы чисто символические. Так те куры шарились по соседним садам, рылись на грядках, склевывали урожай.
Вот кому это "счастье" надо?

21.09.2021 13:10
- гость -

21.09.2021 13:04
Гога
Господи. сколько дэмбилoв среди комментаторов.
Сами ни ухом ни рылом, а туде же.

когда все вокруг кажутся дмблами , нужно обратить внимание на себя, что то с вами не так.

21.09.2021 13:11
Виктор

21.09.2021 13:07
- гость -

Но надо быть готовым и к тому, что неудавшийся птицевод-животновод может затаить злобу: "Это ты мой свиной хлев сдал!"

21.09.2021 13:24
Гость

У нас вообще в садоводстве соседи держали свиней. Ужас - ужасный и вонь, и мыши и крысы. Правильный закон.

21.09.2021 13:50
- гость -

Тоже подумываю все газоном засеять. А по сути: если хозяин аккуратный, вони и мышей не разводит, то хоть бегемота пусть заводят.

21.09.2021 14:07
- гость -

21.09.2021 12:26
- гость -
На землях сельхозназначения - можете хоть свинарник завести, никто слова не скажет. А на садовом участке мне вонь от соседского курятника как-то совсем ни к чему...

21.09.2021 14:36
- гость -

Люди! вы хоть раз рядом с курятником находились (не промышленным). Да 5-10 кур не пахнут! И никакой вони нет, если вплотную не подойти, а может даже голову в курятник засунуть. Если куры без петуха, то и шум только с 12.00 до 14.00, когда они несутся.
А вот пчелы лучше!? Особенно когда хозяин начнет мед собирать. Они злые! И никакие 3х метровые заборы им нипочем!

21.09.2021 14:44
- гость -

Вы не интересуетесь ценами на яйца? Получите штраф! Не интересуетесь ценами на воду (своя скважина)? Штраф! Не интересна цена на электричество(свой ветряк)? Штраф в десятикратном размере!
Скоро будет: Не голосуете самизнаетезакого? Уголовная статья! Три раза плохо подумали про депутата? Получите 15 суток! Рассказали ребёнку о войне не то, что предписано? Пожизненное заключение за растление малолетних!
Думаю, кому-то понравится так жить.

21.09.2021 15:21
Виктор

21.09.2021 14:36
- гость -

Дело не только в шуме-запахе. Если разразится какая-нибудь латиноамериканская чума курей, то подпольных кур даже проконтролировать невозможно. А сам хозяин добровольно вакцинировать таких кур не станет, прикрываясь "Да их у меня всего десять, и они ни с кем не общаются". А если они заболеют и скончаются, он их просто выбросит потихоньку

21.09.2021 16:00
- гость -

21.09.2021 14:36
- гость -
Люди! вы хоть раз рядом с курятником находились (не промышленным). Да 5-10 кур не пахнут! И никакой вони нет, если вплотную не подойти, а может даже голову в курятник засунуть. Если куры без петуха, то и шум только с 12.00 до 14.00, когда они несутся.
А вот пчелы лучше!? Особенно когда хозяин начнет мед собирать. Они злые! И никакие 3х метровые заборы им нипочем!
--------------------------
Пчёлы лучше. Там, где пчёлы, урожайность выше. И никакие они не злые, у бабушки пасека была в огороде, пчелы ну никак не мешали заниматься при этом грядками.
Единственно, пчёлы не любят вонючих и пьяных.

21.09.2021 16:23
- гость -

Единственно, пчёлы не любят вонючих и пьяных.

воот.. а садоводы у нас какие? вонючие и пьяные))))

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