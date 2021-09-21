Верховный суд запретил разводить скот на садовых участках

Верховный суд России постановил, что на землях для садоводства нельзя разводить сельскохозяйственных животных. Решение было принято после рассмотрения дела женщины, которая на своём участке построила курятник и получила от Госинспекции штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает "Российская газета".

Суд указал, что собственники и арендаторы земельных участков обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением и не наносить вред окружающей среде. Заводить скот можно в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству. При этом на садовом участке разрешено устанавливать пчелиные улья при соблюдении требований к ветеринарному содержанию насекомых.

"Принцип деления земель по целевому назначению призван обеспечить эффективное использование и одновременно охрану земли как важнейшего компонента окружающей среды", – говорится в заявлении суда.

Минимальный размер штрафа – 10 тысяч рублей. Наказание назначается в размере 0,5-1% от кадастровой стоимости земли. Если стоимость не определена, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.