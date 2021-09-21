Вызов эвакуатора: в каких ситуациях это необходимо

Иногда поломка автомобиля требует оперативного решения, в том числе с привлечением сторонних служб. Например, если нет возможности завести машину или ехать на ней опасно, не обойтись без эвакуатора.

Часто эвакуатор нужен в таких ситуациях, как:

Поломка в процессе движения на проезжей части, из-за которой транспортное средство уже не может передвигаться самостоятельно. Также бывают случаи, когда самостоятельное движение крайне не рекомендуется, так как водитель рискует создать аварийную ситуацию на дороге.

Авария. В результате столкновения автомобиль может получить значительные повреждения. Даже если видимых поломок нет, эксперты советуют добраться до сервиса безопасным способом, чтобы провести диагностику и убедиться в отсутствии проблем в транспортном средстве.

Необходимость доставки машины в другое место. Часто за услугой эвакуатора обращаются, когда нет возможности самостоятельно сесть за руль. Бывали случаи, когда эвакуатор заказывали, чтобы доставить до адресата подаренный автомобиль.

Любые сторонние проблемы на дороге. Например, эвакуатор заказывают правоохранительные органы при неправильной парковке или в других случаях, которые подразумевают перевоз авто на штрафную стоянку.