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Пермский профессор объяснил, почему продолжил лекцию во время стрельбы

, ИА "Амител"
Он действовал по указанию декана
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

После стрельбы в Пермском государственном университете появились сообщения, что профессор Олег Сыромятников продолжил лекцию, несмотря на угрозу. Свои действия преподаватель объяснил порталу 59.RU.

По его мнению, причиной паники в аудитории стала мать одной из студенток. Сообщив о стрельбе, она попросила учащихся спрятаться под партами. Сыромятников заявил, что действовал по указанию декана и свои действия считает разумными. По его словам, "каждый должен заниматься своим делом", поэтому он не захотел молча смотреть на студентов.

"Пока информация не была официальной, я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Её невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи?" – прокомментировал профессор.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. От руки 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек и 28 получили ранения. Жертвам стрелка было от 18 до 66 лет. Бекмансуров был ранен сотрудником ДПС, однако выжил и сейчас находится в реанимации.

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Комментарии

21.09.2021 15:28
- гость -

Профессор был под фенибутом?

21.09.2021 15:34
- гость -

Если все было, как он говорит, то все сделал правильно

21.09.2021 16:37
- гость -

Скорее всего, пермский профессор не очень адекватный человек. Но в данной ситуации его действия (бездействие) привели к положительному результату. Лечь на пол студентам можно было и разрешить.

21.09.2021 16:55
гость

Нормальный злобный препод)

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