Пермский профессор объяснил, почему продолжил лекцию во время стрельбы

После стрельбы в Пермском государственном университете появились сообщения, что профессор Олег Сыромятников продолжил лекцию, несмотря на угрозу. Свои действия преподаватель объяснил порталу 59.RU.
По его мнению, причиной паники в аудитории стала мать одной из студенток. Сообщив о стрельбе, она попросила учащихся спрятаться под партами. Сыромятников заявил, что действовал по указанию декана и свои действия считает разумными. По его словам, "каждый должен заниматься своим делом", поэтому он не захотел молча смотреть на студентов.
"Пока информация не была официальной, я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Её невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи?" – прокомментировал профессор.
Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. От руки 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек и 28 получили ранения. Жертвам стрелка было от 18 до 66 лет. Бекмансуров был ранен сотрудником ДПС, однако выжил и сейчас находится в реанимации.
Комментарии
Профессор был под фенибутом?
Если все было, как он говорит, то все сделал правильно
Скорее всего, пермский профессор не очень адекватный человек. Но в данной ситуации его действия (бездействие) привели к положительному результату. Лечь на пол студентам можно было и разрешить.
Нормальный злобный препод)