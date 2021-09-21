Пермский профессор объяснил, почему продолжил лекцию во время стрельбы

После стрельбы в Пермском государственном университете появились сообщения, что профессор Олег Сыромятников продолжил лекцию, несмотря на угрозу. Свои действия преподаватель объяснил порталу 59.RU.

По его мнению, причиной паники в аудитории стала мать одной из студенток. Сообщив о стрельбе, она попросила учащихся спрятаться под партами. Сыромятников заявил, что действовал по указанию декана и свои действия считает разумными. По его словам, "каждый должен заниматься своим делом", поэтому он не захотел молча смотреть на студентов.

"Пока информация не была официальной, я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Её невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи?" – прокомментировал профессор.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. От руки 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек и 28 получили ранения. Жертвам стрелка было от 18 до 66 лет. Бекмансуров был ранен сотрудником ДПС, однако выжил и сейчас находится в реанимации.