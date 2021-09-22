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Снимок солнечного затмения из Тибета стал астрофотографией года

, ИА "Амител"
В Великобритании назвали победителей Astronomy Photographer of the Year 2021

Фото: rmg.co.uk

Жюри международного фотоконкурса от Лондонской Королевской обсерватории объявило победителей 2021 года. Главный приз завоевал китайский фотограф Шучан Донг, который запечатлел кольцевое солнечное затмение. По словам автора, снимок был сделан в районе Али в Тибете 21 июня 2020 года. В тот день стояла пасмурная и облачная погода, но по счастливой случайности именно во время затмения небо стало ясным, и он смог сделать эту впечатляющую фотографию.

Всего жюри назвало победителей в 11 категориях. Отметим, что в номинации "Полярное сияние" лучшим стал снимок россиянина Дмитрия Рыбалки. Его "Танец северного сияния" на фоне корабля не оставил равнодушным жюри. 

Эти и другие снимки победителей – в нашей фотоленте.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

22.09.2021 07:24
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