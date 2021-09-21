Барнаулец хотел разбогатеть на бирже и лишился 1,6 млн рублей

40-летний житель Барнаула лишился 1,6 млн рублей, желая разбогатеть на инвестициях. Мужчина обратился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанин рассказал, что с зимы ему поступали звонки с предложениями заработать. При этом для этого нужно было оплатить услуги аналитика и электронного помощника. Барнаулец согласился и взял в кредит более 800 тысяч рублей.

Однако, со слов мужчины, он не до конца разобрался в системе заработка и полностью доверился брокеру. В итоге с июня по август он неоднократно пополнял свой счёт и вложил туда более полутора миллионов рублей.

"В полицию мужчина обратился после того, как ему сообщили об очередной необходимости оплаты услуги и невозможности вывести деньги", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере".