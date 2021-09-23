Антидепрессант для бизнеса: как защитить сотрудников от выгорания

Многие предприниматели замечают, что иногда эффективность их сотрудников снижается: пропадает мотивация, работа не приносит радости. Такое состояние называют профессиональным выгоранием. Оно негативно влияет не только на продажи, но и на эффективность рабочего процесса в целом.

Но есть способ, который поможет руководителю настроить благоприятный климат в компании, даже если сотрудники работают из дома. Узнать о нём вы сможете на онлайн-встрече от компании "АЛТАСИБ", которая пройдёт 30 сентября 2021 года в 10:00 по московскому времени.

Спикеры мероприятия будут говорить на тему выгорания, поднятия стрессоустойчивости, поиска новых способов мотивации, увеличения продаж и повышения эффективности работы компании. Посетив онлайн-мероприятие, вы узнаете:

о конкретных инструментах, которые помогут избавить сотрудников от рутины, позволят эффективно работать, не привязываясь к офису;

как работает интеграция мессенджеров и телефонии в "Битрикс24" и какие крутые "фишки" можно использовать уже сейчас;

почему не работают старые способы мотивации;

новые способы повышения продаж и удовлетворённости сотрудников своей работой;

советы практикующего психолога, как избежать перегорания и депрессии в офисе и на удалёнке.

Почему стоит посетить онлайн-встречу "Антидепрессант для бизнеса – зарядись позитивом"?

Дополнительные навыки: все участники получат новые знания от практикующих спикеров в области психологии, продаж, маркетинга и других направлений.

Полезные знакомства: онлайн-встреча позволит задать волнующие вопросы спикерам и коллегам – участникам мероприятия и просто провести с пользой время.

Важная информация без "воды": за четыре часа спикеры поделятся тем, чем сами активно используют в своём бизнесе.

И главное – участие в мероприятии бесплатное. Надо только зарегистрироваться на сайте. Посмотреть программу и список спикеров можно здесь.

Организатор мероприятия – компания "АЛТАСИБ". Если есть вопросы, звоните по телефону: + 7 (3852) 55-58-07.