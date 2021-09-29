Универсальный помощник. Какой комбайн выбрать для работы на сибирских полях

Валовой сбор зерна в Алтайском крае в этом году составил 4,7 миллиона тонн. Это на 800 тысяч тонн выше результатов прошлого года. В целом зерновые и зернобобовые уже убраны с площади 2,9 миллиона гектаров (89%).

Как известно, во время уборки урожая у сельхозпроизводителей на счету каждый день, поэтому сибирские аграрии выбирают мощную и производительную технику. RSM 161 производства "Ростсельмаш" – зерноуборочный комбайн, который работает с большими площадями и высокой урожайностью даже в сложных условиях. Появившись на рынке относительно недавно, он уже успел завоевать симпатии аграриев. Секрет успеха – в уникальном комплексе инженерных решений, которые делают комбайн достойным представителем своего класса.

RSM 161 – универсальная агромашина для уборки всех видов традиционных зерновых культур – колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных – прямым способом или подбором. Обладая производительностью до 40 т/час, комбайн способен обработать за сезон до двух тысяч гектаров. При этом рельеф и состояние почвы особо не влияет на высокий результат: комбайн эффективно работает на переувлажнённой или пересушенной земле, а также на неровных агрофонах.

Одно из уникальных инженерных решений в технологическом тракте комбайна – система обмолота Tetra Processor и система очистки OptiFlow. Tetra Processor обеспечивает огромную площадь активного обмолота и сепарации (суммарно 9,4 кв.м) с минимальным травмированием зерна и соломы, независимо от агрофона. На стадии обмолота выбивается порядка 95% зерна!

Для очистки вороха применяется двухкаскадная система очистки OptiFlow с запатентованной подвеской решет площадью 7,1 кв.м. Мощный воздушный поток, большая высота перепада и пальцевая решётка на стрясной доске и дополнительном решете оптимизируют процесс очистки. Потери зерна, по оценкам аграриев, составляют около 1%. При этом вместительный бункер на 10 500 литров опустошается всего за две минуты.

Особое внимание инженеры "Ростсельмаша" уделили комфорту механизатора: новая кабина Luxury Cab с панорамным остеклением, система климат-контроля, шумоизоляции. В базовую комплектацию включены информационно-голосовая система последнего поколения Adviser IV и система дистанционного мониторинга РСМ "Агротроник".

Владельцы RSM 161 высоко ценят комбайн за универсальность, высокую производительность и чистый вымолот. В ООО "Алтай Лидер" Ключевского района Алтайского края агромашина работает второй сезон.

По словам директора сельхозпредприятия Валерия Камозина, комбайн оправдал ожидания: "RSM 161 оказался машиной удивительно мощной! Очень довольны механизаторы: комфортная кабина, удобное управление, высокая производительность, всё это напрямую сказывается и на результатах уборки".

А вот в крестьянско-фермерском хозяйстве Голованова С.Н. Шипуновского района RSM 161 появился этим летом и успел зарекомендовать себя с лучшей стороны.

"Комбайн приобрёл в этом сезоне. Даже за недолгий срок впечатления от работы положительные, комбайн полностью устраивает. Управление в кабине интуитивно понятно, удобно, что всё под рукой. По итогам первого сезона считаю эту технику оптимальной для нашего объёма: мощной, надёжной и комфортной", – рассказал представитель хозяйства Николай Голованов.