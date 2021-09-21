Мэр Барнаула Вячеслав Франк вручил благодарности участникам Паралимпийских игр в Токио

Мэр Барнаула Вячеслав Франк вручил благодарности за заслуги в развитии спорта, подготовку и успешное выступление участникам XVI Паралимпийских игр в Токио. Награждение прошло во время расширенного аппаратного совещания в администрации краевой столицы, сообщает пресс-центр мэрии.

Благодарности вручили заслуженному мастеру спорта слепых России по лёгкой атлетике, бронзовому призёру на дистанции 5000 метров Александру Костину и его спортсмену-ведущему, мастеру спорта по лёгкой атлетике Юрию Клопцову.

Также награды удостоился заслуженный мастер спорта слепых России Егор Шаров, который занял пятое место на дистанции 1500 метров и восьмое – на дистанции 400 метров. Благодарность администрации получил и Сергей Мануйлов, заслуженный тренер России по лёгкой атлетике, который занимался подготовкой Егора Шарова, Александра Костина и Юрия Клопцова.

Франк поблагодарил спортсменов за достойное выступление на Паралимпийских играх и пожелал им крепкого здоровья, а также дальнейших успехов и побед в соревнованиях.

С ответным словом выступил паралимпиец Егор Шаров. Он поблагодарил всех, кто болел за них, следил за победами и волнениями.

"Я – уроженец Барнаула, это моя родина, и хочется пожелать нашему самому лучшему городу дальнейшего процветания и развития. А мы со своей стороны будем прославлять его на международной спортивной арене!" – заявил спортсмен.