Мишустин заявил о повышении зарплат у 3 млн жителей России с 2022 года

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 2022 года МРОТ в России превысит 13,6 тысячи рублей. Как отметил глава кабмина в ходе заседания правительства 21 сентября, такое решение вызовет рост зарплат почти у 3 млн человек.

Как сообщает РИА Новости, 21 сентября правительство рассмотрело законопроект об очередном повышении МРОТ. Предположительно, потребность в его увеличении связана с растущей инфляцией.

Напомним, ранее в "Переговорке" с amic.ru председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов заявил, что в России очень низкий минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

"Кроме как прожиточный мизер назвать его невозможно", – сказал депутат.

По его словам, всё дело в маленьких зарплатах и высокой инфляции. Тогда Нилов отметил, что осенью Госдума в очередной раз будет пересматривать размер МРОТ и прожиточного минимума.