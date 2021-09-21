Зарплатные ожидания выпускников алтайских вузов оказались самыми низкими в Сибири

У выпускников вузов из Алтайского края оказались самые скромные зарплатные ожидания среди всех молодых специалистов в Сибири. Согласно подсчётам аналитиков hh.ru, медианная зарплата, за которую готовы работать молодые специалисты региона, составляет 26 020 рублей.
В целом по стране показатель держится на уровне 39,9 тысячи рублей. Выше среднего он оказался у начинающих специалистов в сфере добычи сырья (почти 70 тысяч рублей), строительства (60 тысяч) и IT (53 тысячи). Схожие ожидания у выпускников в области медицины, безопасности и на производстве.
В Сибири самые высокие требования у выпускников из Красноярского края (более 32 тысяч рублей). Немного меньше – у окончивших вузы Иркутской, Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей – чуть более 30 тысяч рублей.
Комментарии
Выше среднего он оказался у начинающих специалистов в сфере добычи сырья (почти 70 тысяч рублей), строительства (60 тысяч) и IT (53 тысячи). Схожие ожидания в области медицины, на производстве и в безопасности.
вот молодые медики удивятся.....
Ну ну такие прямо специалисты великие сразу без опыта выпускаются и уже надо зарплату от 26 тысяч, тут с высшими образованиями и со стажем такого не выходит, а что на практику студенты приходят с такими амбициями так и десять тысяч как работодатель бы не заплатил, кого растим не понимаю , телефоны надо убирать из пользования на время рабочего времени, вот такой закон надо принимать как можно скорее, те же охранники?! Вы куда должны смотреть в монитор или в телефон?