Зарплатные ожидания выпускников алтайских вузов оказались самыми низкими в Сибири

У выпускников вузов из Алтайского края оказались самые скромные зарплатные ожидания среди всех молодых специалистов в Сибири. Согласно подсчётам аналитиков hh.ru, медианная зарплата, за которую готовы работать молодые специалисты региона, составляет 26 020 рублей.

В целом по стране показатель держится на уровне 39,9 тысячи рублей. Выше среднего он оказался у начинающих специалистов в сфере добычи сырья (почти 70 тысяч рублей), строительства (60 тысяч) и IT (53 тысячи). Схожие ожидания у выпускников в области медицины, безопасности и на производстве.

В Сибири самые высокие требования у выпускников из Красноярского края (более 32 тысяч рублей). Немного меньше – у окончивших вузы Иркутской, Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей – чуть более 30 тысяч рублей.