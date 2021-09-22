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Жителя Алтайского края осудят за интимную близость с 15-летней школьницей

, ИА "Амител"
Несмотря на то, что любовь у 24-летнего парня и подростка была по обоюдному согласию, наказание ему всё же понести придётся
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

24-летнего жителя Смоленского района осудят по обвинению в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, несмотря на то, что интимная связь молодого парня и 15-летней школьницы была по обоюдному согласию, это всё равно является уголовно наказуемым деянием.

Инцидент произошёл в мае 2021 года в одном из сёл района.

"Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию, это является уголовно наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла шестнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование её личности", – объяснили правоохранители.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Следствие собрало достаточные доказательства и передало дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста") в суд.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.09.2021 08:10
- гость -

А если бы два 15-тилетних лица сношалось - это бы не нарушило их нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности?

22.09.2021 08:20
Земляк

Да, нет позитивных новостей в Алтайском крае! Хоть о ходе уборки урожая расскажите.

22.09.2021 08:24
Виктор

22.09.2021 08:20
Земляк

Вверху страницы ползунок
"Только о хорошем"

Попробуйте включить, и останутся только позитивные новости

22.09.2021 08:53
- гость -

Если она сама на такое решилась, значит и не так уже было в порядке с ее психикой.

22.09.2021 09:16
- гость -

В СССР Вам не нравилось про уборки урожаев, теперь Вам не нравится про сношения 15 летних туловищ. Почему вам все время все нравится?

22.09.2021 09:20
- гость -

22.09.2021 08:53
- гость -
Ну, это у Вас так было при домострое!
современное поколение немного более демократично в этом

22.09.2021 09:24
Гость

Ну пора уже пересмотреть законы. Все они сношаются с 13 лет. Поэтому и учёба в голову не лезет.

22.09.2021 09:31
Гость

Если было обоюдное согласие,то почему узнали другие? Кто похвастался?

22.09.2021 09:38
- гость -

Если все во всем согласны в т.ч. родители, то играйте свадьбу и не надо парню вешать уголовку и заведомо ломать молодой семье жизнь используйте другие способы и методы воздействия и контроля! А парню на работу норм. помогите устроиться чтоб нищету не плодил!

22.09.2021 09:39
- гость -

22.09.2021 09:38
- гость -

Ну и к Малахову свозите пару раз, как без него то!

22.09.2021 09:44
- гость -

парню на работу норм. помогите устроиться чтоб нищету не плодил!

какое ты добродушное создание. тот малолеток чпокает, а ему работу найдите с баблом хорошим.

22.09.2021 09:48
- гость -

22.09.2021 09:44
- гость -
Ты с начала читал?

22.09.2021 10:45
- гость -

09:16
- гость -
В СССР Вам не нравилось про уборки урожаев, теперь Вам не нравится про сношения 15 летних туловищ.
-----------------
При СССР, кстати, можно было невозбранно сношать 14 летних туловищ

22.09.2021 10:47
- гость -

Есть статья УК. Есть факт. Срок - однозначно. Нельзя трогать несовершеннолетних. Даже если они ведут себя как взрослые.

22.09.2021 11:02
- гость -

22.09.2021 10:47
- гость -
Нельзя трогать несовершеннолетних. Даже если они ведут себя как взрослые.

У них на лбу не написано, что они несовершеннолетние.

22.09.2021 11:07
- гость -

Получается, что ей тоже нельзя заниматься сексом до 16 лет. На ней тоже лежит вина. Ее не насиловали

22.09.2021 11:44
Виктор

Но заявление, тем не менее, кто-то написал

22.09.2021 12:28
гость

Получается, что ей тоже нельзя заниматься сексом до 16 лет

Получается что можно со своим ровесником. Секс с одноклассницами всегда мечта, но зачастую реализуется лет через несколько после школы. Иногда через 10-15

22.09.2021 12:44
- гость -

А если 2 подростка занимаются сексом, они могут потом написать встречные заявления о соовращении? Очень непонятно. Закон не запрещает несовершеннолетним заниматься сексом, а вот С несовершеннолетними им заниматься нельзя .
Тогда и малолеткам нужно запретить это делать и ставить на учёт, если выясняется, что они не девственники

22.09.2021 12:49
- гость -

что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование её личности

оно уже до того нарушено было.

22.09.2021 12:55
илья

То есть если у них уже есть паспорт ГР, это ничего не меняет?

22.09.2021 13:19
Лесопатологи бьют в набат

22.09.2021 12:44
- гость -

Родитель, прознав, может написать

22.09.2021 14:27
- гость -

Делать нечего больше, лучше бы лесорубов и коррупционеров садили.

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