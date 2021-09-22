Жителя Алтайского края осудят за интимную близость с 15-летней школьницей

24-летнего жителя Смоленского района осудят по обвинению в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, несмотря на то, что интимная связь молодого парня и 15-летней школьницы была по обоюдному согласию, это всё равно является уголовно наказуемым деянием.
Инцидент произошёл в мае 2021 года в одном из сёл района.
"Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию, это является уголовно наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла шестнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование её личности", – объяснили правоохранители.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Следствие собрало достаточные доказательства и передало дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста") в суд.
Комментарии
А если бы два 15-тилетних лица сношалось - это бы не нарушило их нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности?
Да, нет позитивных новостей в Алтайском крае! Хоть о ходе уборки урожая расскажите.
22.09.2021 08:20
Земляк
Вверху страницы ползунок
"Только о хорошем"
Попробуйте включить, и останутся только позитивные новости
Если она сама на такое решилась, значит и не так уже было в порядке с ее психикой.
В СССР Вам не нравилось про уборки урожаев, теперь Вам не нравится про сношения 15 летних туловищ. Почему вам все время все нравится?
22.09.2021 08:53
- гость -
Ну, это у Вас так было при домострое!
современное поколение немного более демократично в этом
Ну пора уже пересмотреть законы. Все они сношаются с 13 лет. Поэтому и учёба в голову не лезет.
Если было обоюдное согласие,то почему узнали другие? Кто похвастался?
Если все во всем согласны в т.ч. родители, то играйте свадьбу и не надо парню вешать уголовку и заведомо ломать молодой семье жизнь используйте другие способы и методы воздействия и контроля! А парню на работу норм. помогите устроиться чтоб нищету не плодил!
22.09.2021 09:38
- гость -
Ну и к Малахову свозите пару раз, как без него то!
парню на работу норм. помогите устроиться чтоб нищету не плодил!
какое ты добродушное создание. тот малолеток чпокает, а ему работу найдите с баблом хорошим.
22.09.2021 09:44
- гость -
Ты с начала читал?
09:16
- гость -
В СССР Вам не нравилось про уборки урожаев, теперь Вам не нравится про сношения 15 летних туловищ.
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При СССР, кстати, можно было невозбранно сношать 14 летних туловищ
Есть статья УК. Есть факт. Срок - однозначно. Нельзя трогать несовершеннолетних. Даже если они ведут себя как взрослые.
22.09.2021 10:47
- гость -
Нельзя трогать несовершеннолетних. Даже если они ведут себя как взрослые.
У них на лбу не написано, что они несовершеннолетние.
Получается, что ей тоже нельзя заниматься сексом до 16 лет. На ней тоже лежит вина. Ее не насиловали
Но заявление, тем не менее, кто-то написал
Получается, что ей тоже нельзя заниматься сексом до 16 лет
Получается что можно со своим ровесником. Секс с одноклассницами всегда мечта, но зачастую реализуется лет через несколько после школы. Иногда через 10-15
А если 2 подростка занимаются сексом, они могут потом написать встречные заявления о соовращении? Очень непонятно. Закон не запрещает несовершеннолетним заниматься сексом, а вот С несовершеннолетними им заниматься нельзя .
Тогда и малолеткам нужно запретить это делать и ставить на учёт, если выясняется, что они не девственники
что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование её личности
оно уже до того нарушено было.
То есть если у них уже есть паспорт ГР, это ничего не меняет?
22.09.2021 12:44
- гость -
Родитель, прознав, может написать
Делать нечего больше, лучше бы лесорубов и коррупционеров садили.