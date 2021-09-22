Жителя Алтайского края осудят за интимную близость с 15-летней школьницей

24-летнего жителя Смоленского района осудят по обвинению в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, несмотря на то, что интимная связь молодого парня и 15-летней школьницы была по обоюдному согласию, это всё равно является уголовно наказуемым деянием.

Инцидент произошёл в мае 2021 года в одном из сёл района.

"Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию, это является уголовно наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла шестнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование её личности", – объяснили правоохранители.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Следствие собрало достаточные доказательства и передало дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста") в суд.