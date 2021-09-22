Мишустин распорядился выплатить деньги родным погибших и пострадавших при стрельбе в Перми

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно указу, членам семей, детям и родителям погибших выделят по 1 млн рублей, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести – по 400 тысяч рублей, лёгкие травмы – по 200 тысяч рублей.

Также правительству Пермского края рекомендовано оказать дополнительную помощь пострадавшим и семьям погибших. Премьер попросил принять все необходимые меры, чтобы люди получили деньги без задержек.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек и 29 получили ранения. Стрелок был ранен сотрудником ДПС. 21 сентября стало известно, что врачи ампутировали ему ногу и перевели в обычную палату.

Тимур на своей странице в соцсетях сообщил, что план атаки составлял давно. Он подчеркнул, что его действия не вызваны религиозными или политическими причинами, а произошедшее не является терактом.