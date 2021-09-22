Путин заявил о восстановлении российской экономики после пандемии

Российская экономика восстановилась после пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит "Российская газета".

"Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась", – отметил глава государства на совещании с членами правительства и руководством Центробанка.

По итогам семи месяцев 2021 года ВВП страны вышел на докризисный уровень, индустриальный рост за январь-июль составил 4,4%, а объём вложений в основной капитал за первое полугодие вырос на 7,3% в сравнении с прошлогодними показателями, добавил он.

"Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён", – констатировал Путин.

Ранее президент заявил, что российские власти направили на поддержку населения более 3 трлн рублей. Эти деньги пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, оказывалась адресная помощь семьям с детьми, регионам и предпринимателям.