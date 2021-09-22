Путин заявил о восстановлении российской экономики после пандемии

Российская экономика восстановилась после пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит "Российская газета".
"Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась", – отметил глава государства на совещании с членами правительства и руководством Центробанка.
По итогам семи месяцев 2021 года ВВП страны вышел на докризисный уровень, индустриальный рост за январь-июль составил 4,4%, а объём вложений в основной капитал за первое полугодие вырос на 7,3% в сравнении с прошлогодними показателями, добавил он.
"Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён", – констатировал Путин.
Ранее президент заявил, что российские власти направили на поддержку населения более 3 трлн рублей. Эти деньги пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, оказывалась адресная помощь семьям с детьми, регионам и предпринимателям.
Комментарии
И не спорьте с этим утверждением.
Снова заработали заводы, сельское хозяйство собрало невиданные урожаи, цены устремились вниз, благосостояние выросло. Я правильно понял слова Гаранта?
он обещал обещать
Старые, уже набившие оскомину "песни оглавном".
Когда же кончится эта тотальная публичная ложь?
Да в лёгкую восстанавливать то, чего не было.
как попасть в ту Россию, в которой живет Путин?
22.09.2021 09:07
- гость -
Купи фанеры, сколоти аэроплан и к е.... из этого колхоза
Ох, уж этот сказочник
... ВВП страны вышел...
А ВВП - это кто?
А ВВП - это кто?
Как кто? Президент!!!
Выхожу один я на дорогу (с)
Это увеличение в сопоставимых ценах? Если нет то при общем инфляции по субъективным ощущениям примерно 20%, рост на 4% по факту является уменьшение производства в натуральном выражении -16%. Вот это я понимаю "достижение"...
1.Справка: Существует реальный и номинальный ВВП. Номинальный — в ценах текущего года без учета инфляции, не отражает реальной динамики. Реальный ВВП более информативен, так как учитывает инфляцию.
2. Как известно Силуянов зажал 1 триллион рублей, которые не пошли в экономику России. Путин за счёт путинских выплат говорит что влил 3 трлн. Итого 2 пошло в дело.
Но я думаю силуяновский 1 трлн - это верхушка айсберга. Поэтому всё как обычно плюс на минус = 0.
Да чё вы паритесь? Просто вспомните, сколько вы могли позволить себе купить на вашу зарплату 10-15 лет назад и сравните с сегодняшним днём. У большинства будет минус 20-30%. А то, что пандемия, так это фигня. Можно для сравнения еще взять и начало 2020 года. Станет ясно, что главный вредоносый вирус - это совсем не ковид.
Вы хоть понимаете суть слов президента? Он говорит про возврат уровня экономики страны на доковидный уровень. Во время пандемии многие отрасли остановились, не работали - туризм, авиаперевозки, общепит, кино, театры, многие производственные предприятия останавливались. Теперь обороты предприятий и бизнеса в целом вернулись на прежний уровень.
А ваши сопли про враньё на чем основаны? На том, что у вас лично стало меньше денег? Так экономика страны не от ваших личных оборотов зависит, вы вообще в беднейшем регионе страны живете. Просто представьте, что за неделю продаж турпутёвок в Турцию по весне, ещё до запрета поездок, за неделю туров было продано на 100 миллиардов рублей. Есть деньги у людей. Не у вас, а у людей.
22.09.2021 10:54
- гость -
Есть деньги у людей. Не у вас, а у людей.
Вот сщас обидно сказал. А мы чо не люди штоли? Маленько и у нас есть. Пусть по турциям не ездиим, но и хлебушек на столе не переводится и картошка жареная. Да и налить чего не бедствуем.
Печально, когда в стране основную долю ВВП формируют общепит, авиа перевозки, туризм, кино и театры...
11:43
А кто вам сказал, что это основная доля? Остальные отрасли как работали, так и работают. Если в АК нет производства, то это ещё ни о чем не говорит. В соседнем Новосибирске в прошлом году было построено 3 новых завода, в этом году строят новый терминал аэропорта, построили 2 больницы, в следующем году будет новый дворец спорта, большой детский центр. Это здесь опа. А у нормальных людей все в порядке.
И откуда такие деньжищи у людей?Как они к ним попали?В результате упорного труда до пота?И какой же продукт произведён?
- превратить Чечню и Северный Кавказ в «туристическую Мекку» России;
- к 2008 году построить «транспортные магистрали Санкт-Петербург — Анадырь и Токио — Владивосток — Брест»;
- обещали, что каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России к 2005 году, а каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня дохода.
- Достичь уровня жизни западных стран во всех регионах России (не выполнено: средняя зарплата в Польше, с учетом паритета покупательной способности, превосходит российскую на 42%) .
- Добиться к 2008 году введения безвизового режима с Европейским союзом. Вхождение России в Шенгенскую зону (не выполнено) .
- Поддерживать добрососедские отношения со всеми странами СНГ. Россия должна быть окружена «Поясом дружбы» (не выполнено: разрушены отношения с Грузией, Украиной и Молдовой, проблемы с Беларусью) .
- Поддерживать дружественные отношения с США (не выполнено).
- ВВП, обещала партия, будет к 2010 году увеличен вдвое (не выполнено: к 2010 году ВВП вырос только на 59%, а после этого в российской экономике началось «потерянное десятилетие» ).