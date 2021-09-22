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Новости

Путин заявил о восстановлении российской экономики после пандемии

, ИА "Амител"
По словам президента, ВВП страны вышел на докризисный уровень
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российская экономика восстановилась после пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит "Российская газета".

"Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась", – отметил глава государства на совещании с членами правительства и руководством Центробанка.

По итогам семи месяцев 2021 года ВВП страны вышел на докризисный уровень, индустриальный рост за январь-июль составил 4,4%, а объём вложений в основной капитал за первое полугодие вырос на 7,3% в сравнении с прошлогодними показателями, добавил он.

"Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён", – констатировал Путин.

Ранее президент заявил, что российские власти направили на поддержку населения более 3 трлн рублей. Эти деньги пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, оказывалась адресная помощь семьям с детьми, регионам и предпринимателям.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.09.2021 08:43
Виктор

И не спорьте с этим утверждением.

22.09.2021 08:44
Гость

Снова заработали заводы, сельское хозяйство собрало невиданные урожаи, цены устремились вниз, благосостояние выросло. Я правильно понял слова Гаранта?

22.09.2021 08:48
- гость -

он обещал обещать

22.09.2021 08:50
- гость -

Старые, уже набившие оскомину "песни оглавном".
Когда же кончится эта тотальная публичная ложь?

22.09.2021 08:53
- гость -

Да в лёгкую восстанавливать то, чего не было.

22.09.2021 09:07
- гость -

как попасть в ту Россию, в которой живет Путин?

22.09.2021 09:15
- гость -

22.09.2021 09:07
- гость -

Купи фанеры, сколоти аэроплан и к е.... из этого колхоза

22.09.2021 09:35
- гость -

Ох, уж этот сказочник

22.09.2021 09:38
- гость -

... ВВП страны вышел...

А ВВП - это кто?

22.09.2021 09:43
Гость

А ВВП - это кто?

Как кто? Президент!!!

22.09.2021 09:47
Гость

22.09.2021 10:02
- гость -

Выхожу один я на дорогу (с)

22.09.2021 10:14
Алекс

Это увеличение в сопоставимых ценах? Если нет то при общем инфляции по субъективным ощущениям примерно 20%, рост на 4% по факту является уменьшение производства в натуральном выражении -16%. Вот это я понимаю "достижение"...

22.09.2021 10:33
М

1.Справка: Существует реальный и номинальный ВВП. Номинальный — в ценах текущего года без учета инфляции, не отражает реальной динамики. Реальный ВВП более информативен, так как учитывает инфляцию.
2. Как известно Силуянов зажал 1 триллион рублей, которые не пошли в экономику России. Путин за счёт путинских выплат говорит что влил 3 трлн. Итого 2 пошло в дело.
Но я думаю силуяновский 1 трлн - это верхушка айсберга. Поэтому всё как обычно плюс на минус = 0.

22.09.2021 10:51
Мимопроходящий

Да чё вы паритесь? Просто вспомните, сколько вы могли позволить себе купить на вашу зарплату 10-15 лет назад и сравните с сегодняшним днём. У большинства будет минус 20-30%. А то, что пандемия, так это фигня. Можно для сравнения еще взять и начало 2020 года. Станет ясно, что главный вредоносый вирус - это совсем не ковид.

22.09.2021 10:54
- гость -

Вы хоть понимаете суть слов президента? Он говорит про возврат уровня экономики страны на доковидный уровень. Во время пандемии многие отрасли остановились, не работали - туризм, авиаперевозки, общепит, кино, театры, многие производственные предприятия останавливались. Теперь обороты предприятий и бизнеса в целом вернулись на прежний уровень.
А ваши сопли про враньё на чем основаны? На том, что у вас лично стало меньше денег? Так экономика страны не от ваших личных оборотов зависит, вы вообще в беднейшем регионе страны живете. Просто представьте, что за неделю продаж турпутёвок в Турцию по весне, ещё до запрета поездок, за неделю туров было продано на 100 миллиардов рублей. Есть деньги у людей. Не у вас, а у людей.

22.09.2021 11:43
- гость -

22.09.2021 10:54
- гость -
Есть деньги у людей. Не у вас, а у людей.

Вот сщас обидно сказал. А мы чо не люди штоли? Маленько и у нас есть. Пусть по турциям не ездиим, но и хлебушек на столе не переводится и картошка жареная. Да и налить чего не бедствуем.

22.09.2021 11:43
гость

Печально, когда в стране основную долю ВВП формируют общепит, авиа перевозки, туризм, кино и театры...

22.09.2021 11:56
- гость -

11:43
А кто вам сказал, что это основная доля? Остальные отрасли как работали, так и работают. Если в АК нет производства, то это ещё ни о чем не говорит. В соседнем Новосибирске в прошлом году было построено 3 новых завода, в этом году строят новый терминал аэропорта, построили 2 больницы, в следующем году будет новый дворец спорта, большой детский центр. Это здесь опа. А у нормальных людей все в порядке.

22.09.2021 11:58
то 10:54

И откуда такие деньжищи у людей?Как они к ним попали?В результате упорного труда до пота?И какой же продукт произведён?

22.09.2021 14:23
- гость -

- превратить Чечню и Северный Кавказ в «туристическую Мекку» России;
- к 2008 году построить «транспортные магистрали Санкт-Петербург — Анадырь и Токио — Владивосток — Брест»;
- обещали, что каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России к 2005 году, а каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня дохода.
- Достичь уровня жизни западных стран во всех регионах России (не выполнено: средняя зарплата в Польше, с учетом паритета покупательной способности, превосходит российскую на 42%) .
- Добиться к 2008 году введения безвизового режима с Европейским союзом. Вхождение России в Шенгенскую зону (не выполнено) .
- Поддерживать добрососедские отношения со всеми странами СНГ. Россия должна быть окружена «Поясом дружбы» (не выполнено: разрушены отношения с Грузией, Украиной и Молдовой, проблемы с Беларусью) .
- Поддерживать дружественные отношения с США (не выполнено).
- ВВП, обещала партия, будет к 2010 году увеличен вдвое (не выполнено: к 2010 году ВВП вырос только на 59%, а после этого в российской экономике началось «потерянное десятилетие» ).

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