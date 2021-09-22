В Барнауле бизнесмен изготовил поддельные документы о переводах 13,5 млн рублей

В Барнауле суд признал виновным предпринимателя, который изготавливал поддельные распоряжения о переводе денег, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установило следствие, с мая 2018 по сентябрь 2019 года бизнесмен с целью уменьшения налогооблагаемой базы и получения наличных изготовил 71 поддельное распоряжение о переводе на общую сумму более 13,5 млн рублей. Тем самым он нарушил установленный порядок экономической деятельности и общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платёжных документов.

Во время предварительного следствия мужчина отказался от дачи показаний. Следствие арестовало его имущество общей стоимостью более 8 млн рублей. Суд, в свою очередь, приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей.