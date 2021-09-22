Андрей Щукин прокомментировал слухи о назначении на пост главы алтайского Минспорта

Бывший глава алтайского отделения ЛДПР Андрей Щукин опроверг слухи о том, что его могут назначить новым министром спорта Алтайского края. Слова политика передаёт Altapress.

"Первый раз слышу о своём возможном назначении. Никаких переговоров не было. Я полагаю, что кандидатуры достойные есть", – сказал журналистам Щукин.

Напомним, слухи о возможном уходе с поста нынешнего главы Минспорта Алексея Перфильева появились около года. В разговоре с корреспондентом amic.ru Вячеславом Кондаковым Перфильев не стал отрицать возможного переезда в столицу.

21 сентября "Банкфакс" со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что заменить Перфильева может экс-глава реготделения ЛДПР Андрей Щукин.

Андрей Щукин с 2009 по 2015 год руководил алтайским отделением ЛДПР. В 2018 году покинул либерал-демократов и примкнул к "Единой России". С 2017 по 2018 год работал заместителем председателя правительства Алтайского края. В 2021 году участвовал в праймериз по Барнаульскому округу перед выборами в Госдуму, но уступил Даниилу Бессарабову.