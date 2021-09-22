Россиянам могут запретить тратить детские пособия на сигареты и алкоголь

В октябре Госдума рассмотрит законопроект, который может запретить траты детских пособий на ряд товаров. Прежде всего речь идёт о сигаретах и алкоголе, сообщают "Известия". Информацию подтвердили в аппарате комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Законопроект предусматривает создание механизма, который позволит контролировать покупки родителей на полученные деньги. Один из возможных вариантов – открытие в национальной платёжной системе "социального электронного счёта", на который государство могло бы перечислять средства.
В законе имеются в виду ежемесячные детские пособия. Минимальный размер таких выплат составляет около 400 рублей, максимальный – более 29 тысяч рублей.
"Это очень важно для укрепления института семьи. Недопустимо, чтобы эти деньги шли на покупку сигарет или алкоголя. Семья должна жить по принципу "всё лучшее детям". Поэтому когда такой законопроект нам поступит, мы его внимательно изучим", – подчеркнул первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
Комментарии
как в анекдоте: сынок, у меня не хватает денег на булочку - видишь, тут ровно на бутылку водки!
А как это проконтролировать и отличить пособия от других средств? Это другие деньги и другого номинала и образца?
Это что только картой рассчитываться что ли, чтобы видно было покупку? опять же разными чеками что ли? а то что блокировка карты будет включаться, если вдруг в покупке есть алкоголь. так ведь на карте могут быть и деньги, полученные с заработной платы так то. или что запретят снимать деньги просто с карты "Мир"? или только по предъявлению чека??
Бред...
Идея то хорошая. Но как контролировать?
Всё прощще. Нада отчет по концу месяца на эти деньги делать. Как отчет за командировку с прилажением всех чеков и квитанций. И какие чеки на водку и папиросы те не принимать и в следующем месяце на эту сумму давать меньше чем положено. Тогда и порядок будет.
22.09.2021 11:27
Бухгалтер
и мысль тупая и вы сами не умны
Рассказываю, что могут придумать.
Например можно придумать рассчитываться отдельным чеком за алкоголь и отдельным за сигареты. У этих чеков будут определенные идентификаторы, которые будут легко мониториться. Для этой идеи обяжут магазины купить необходимое оборудование, а цену, как обычно бывает, вложат в стоимость товара, и за эту "чудесную идею", придуманную господином из ерпартии, будут платить все, даже не причастные как к употреблению алкоголя и табака, так и получающие детские пособия.
22.09.2021 11:01
гость
Если будет отдельный счет, то и отдельная карта, скорее всего. По сути, эти деньги не играют особой роли в семейном бюджете, ну потратите с этой карты, скажем, на одежду ребенку или еще на что. Не живете же вы на детское пособие.
22.09.2021 11:38
Читатель
в канаде алкоголь продают строго по паспорту , регистрируя выпивоху во всех отделениях полиции. Потом приходит участковый и проводит беседу о пользе трезвого образа жизни.
Неплохо было бы у нас так сделать.
22.09.2021 10:48
- гость -
Закончите школу, потом институт и узнаете как это легко можно сделать.
Сегодня в России ужу во всю идет программа Пушкинская карта, оформляется школьникам и студентам 3тр номинал, оплачивать можно только культурные и обучающие мероприятия.
Вот что значит нелегитимная дума. Сами провели выборы, сами нарисовали нужные результаты, теперь будут принимать вредительские законы. Такими темпами скоро подойдем к продуктовым карточкам.
22.09.2021 11:59
- гость -
нет такого в канаде, крепкую алкашку продают в спецмагазинах. Никто никуда ничего не записывает. И траву еще на каждом углу продают. Там народ на нее больше налегает.
Мне как бухгалтеру стыдно за Бухгалтера который предлагает сделать отчетность с миллионом бумажек.
Все проще. так как деньги приходят на установленную карту МИр, сделать недоступным снятие с них денег и перевод, а сами карты просто не будет пропускает система в магазине для алко/табака.
Не живете же вы на детское пособие.
50% нынче нарожавших только на них и живут
Потом приходит участковый и проводит беседу о пользе трезвого образа жизни.
Неплохо было бы у нас так сделать.
участковый? вы просто российского попробуйте хоть раз куда нибудь вызвать, наш за три года жалоб на алкашей соседей ни разу не появился
22.09.2021 11:59
- гость -
Ага, тысячи участковых ходят и пропагандируют.
Надо не любую покупку алкоголя/сигарет проверять, не тратят ли на неё пособия, а тех, кто получает пособия, проверять, не покупают ли они на них товары не детям, а себе. Например, завести для пособий отдельную, особую карту Мир, с которой нельзя будет переводить средства на другие карты. И вуаля — все расходы за месяц по "подсобной" карте видны. И не только на акцизные товары. Купил папашка себе смартфон или всё-таки сыну ботинки и портфель? Сделала маманя себе эпиляцию или всё-таки детям тетрадки к учебному году приобрела?
ммм Лесопотологи дело говорят.. видимо грибы ныне реально хороши))))
22.09.2021 12:22
- гость -
Ну вот вы и ответили на вопрос, зачем нужен этот закон.
я всегда знала что прежде чем раздавать нужно подумать как организовать
Тогда и порядок будет.
И это ж сколько доп.рабочих мест можно создать!!
А зачем доп? все отдать Бухгалтеру что предложил.
"- гость -
Тогда и порядок будет.
И это ж сколько доп.рабочих мест можно создать!!"
На пару структур точно хватит. И бонусом - так задолбать бумажками и объясительными нуждающихся, чтоб те предпочли с голоду сдохнуть, но пособия не получать. Двойной, а то и тройной профит. Можно в результате говорить, что у нас все так хорошо, что пособия есть, но за ними люди не обращаются.
Те, кто считает, что на эти деньги можно жить хотя бы одному человеку - как-то очень далеки от понимания семейной экономики, реальной (хотя бы) минимальной стоимости жизни и механизмов/условий получения тех самых "пособий". Которые не поблажки для бездельников, а во-первых - хоть какое-то обеспечение пенсионных прав граждан, во-вторых и в главных - вклад в безопасность и благополучие тех же граждан. И банкет не за счет благодетеля - отдельного субъекта - госаппарата, а за счет денег налогоплательщиков. Налогов, которые платит абсолютно каждый, находящийся на территории РФ - см. неявное налогобложение.
И дело даже не в алкоголе и сигаретах, а в том, что кто-то будет иметь прямой доступ к счетам граждан.
22.09.2021 12:22
- гость -
Не живете же вы на детское пособие.
50% нынче нарожавших только на них и живут
И продолжают рожать. Ну чтоб доход увеличить)
Будет отдельная карта для соцвыплат, которой не смогут рассчитаться за некоторые обозначенные виды товаров. К такому решению склоняются ближе всего. Никаких затрат для такого решения не будет
Те, кто считает, что на эти деньги можно жить хотя бы одному человеку - как-то очень далеки от понимания семейной экономики
а на кой мне что то считать? у меня соседи 4 детей 1-2-3-4 года, (суммарно они получили мат капитал миллион купили комнату + пособия в месяц на 30 тысяч) нигде родители не работают, все шестеро живут только на эти пособия, о ом что будет когда дети вырастут им глубоко начхать.
Суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. А вообще всё для Путина делают, чтобы было что в красную папочку положить.
- Вот смотрите Владим Владимыч, запретили мы холопам на детские пособия бухать, вот закон, а вот вырезки из газет с этой новостью"
- Спасибо, эффективно поработали, пусть гречку по 100 рублей покупают.