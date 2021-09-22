Россиянам могут запретить тратить детские пособия на сигареты и алкоголь

В октябре Госдума рассмотрит законопроект, который может запретить траты детских пособий на ряд товаров. Прежде всего речь идёт о сигаретах и алкоголе, сообщают "Известия". Информацию подтвердили в аппарате комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Законопроект предусматривает создание механизма, который позволит контролировать покупки родителей на полученные деньги. Один из возможных вариантов – открытие в национальной платёжной системе "социального электронного счёта", на который государство могло бы перечислять средства.

В законе имеются в виду ежемесячные детские пособия. Минимальный размер таких выплат составляет около 400 рублей, максимальный – более 29 тысяч рублей.

"Это очень важно для укрепления института семьи. Недопустимо, чтобы эти деньги шли на покупку сигарет или алкоголя. Семья должна жить по принципу "всё лучшее детям". Поэтому когда такой законопроект нам поступит, мы его внимательно изучим", – подчеркнул первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.