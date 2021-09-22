"Натуралист-рецидивист". Полицейские в барнаульском лесу поймали мужчину с наркотиками

Барнаульские полицейские в лесу поймали мужчину 1986 года рождения, у которого нашли 620 граммов растительного наркотика. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление, сообщили в региональном МВД.

"В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него вещество растительного происхождения. Изъятое правоохранители направили на исследование. Проведённая экспертиза показала, что данное средство является марихуаной, общий вес которой составляет 620 граммов", – сказано в сообщении ведомства.

"Натуралист" не стал отпираться и рассказал полицейским, что собирал дикорастущую коноплю для личного использования.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.