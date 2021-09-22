Воспитанница алтайского футбола забила гол за сборную России

Воспитанница алтайского футбола Анна Беломытцева забила гол за сборную России в домашнем матче отборочного турнира к женскому чемпионату мира 2023 года против сборной Черногории. 21 сентября она точным ударом головой замкнула подачу с углового и установила окончательный результат в пользу россиянок – 5:0.

Наша сборная набрала 6 очков после двух матчей и пока занимает второе место в группе, лишь по разнице мячей уступая датским футболисткам. Следующие игры отбора россиянки проведут в октябре.

Напомним, Беломытцева начала заниматься футболом в Троицком районе. Затем тренировалась в барнаульской школе Смертина. В 2013 году перешла в "Рязань-ВДВ". В составе "десантниц" выиграла два золота чемпионата России. Перед началом сезона 2019 года перешла в московский "Локомотив" и дважды стала серебряным призёром чемпионата России, а также выиграла Кубок страны. В начале марта 2021 года 24-летняя защитница в составе "Локо" завоевала Суперкубок России. Также на счету алтайской футболистки 42 матча и три гола за женскую сборную России.