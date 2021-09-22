Товары и услуги от Билайн появились на "Яндекс.Маркете"

Теперь для пользователей сервиса доступны товары и услуги от Билайн, включая новинки среди смартфонов, аксессуары и SIM-карты оператора. SIM-карты Билайн можно найти в разделе "Электроника" – "Тарифные планы и мобильные номера", а также по соответствующему запросу в поиске.

Получить SIM-карту можно любым удобным способом: курьером, самовывозом или по почте. Активацию SIM-карты клиент производит самостоятельно. Для этого потребуется смартфон с камерой и подключением к интернету, а также подтверждённая учётная запись на портале "Госуслуги" и установленное приложение "Госключ". С его помощью можно получить электронную подпись, необходимую для подписания договора (подробнее о самостоятельной регистрации можно узнать здесь ).

"Яндекс" является одним из ключевых партнёров Билайн. Мы рассчитываем, что наше партнёрство с маркетплейсом поможет нам привлечь новую долю рынка, в том числе аудиторию "Яндекс.Плюс". А также позволит нашим клиентам получить ещё более комфортный и привычный опыт интернет-покупок", – отметил Никита Чепрасов, директор по интернет-решениям Билайна.

Помимо SIM-карт от Билайн, на "Яндекс.Маркете" в предложении от оператора появились смартфоны и аксессуары брендов Samsung, Xiaomi, Nokia, ZTE, Apple, JBL и др. Все товары прошли дополнительную проверку специалистами закупок Билайн.