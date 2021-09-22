Среда, 22 Сентябрь, 20:07

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,88
€ 85,49
7°


6312185 +23508
Обь
28см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Барнаульский планетарий переедет в здание бывшего кинотеатра "Родина" к концу 2021 года

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Сейчас идёт ремонт нового инновационного купольного зала

Барнаульский планетарий переедет из Крестовоздвиженской церкви на проспекте Сибирском в здание бывшего кинотеатра "Родина" до конца 2021 года. Об этом сообщил amic.ru директор учреждения Павел Ягодкин.

Сейчас идёт монтаж купола с оборудованием для показа космического репертуара. Для этого в синем зале бывшего кинотеатра установят металлический каркас, на который и ляжет натяжной купол. Сейчас в будущем планетарии разбирают полы, потолки, лестницу и делают стены. Также установят новое звуковое оборудование. Зрительный зал будет рассчитан на 45 посадочных мест со специальными креслами. В центре разместится новый проектор, отдельно сделают площадку для лектора. Общая стоимость работ составит около 13 миллионов рублей, выделенных из бюджета Барнаула.

Согласно планам городских властей, на этом реконструкция "Родины" не закончится. Обновят фасад здания, но незначительно: оно является памятником архитектуры, поэтому работы будут минимальными. Приведут в порядок второй зал – красный. В нём хотят разместить космический музей. Второй этаж планируют отдать городским культурным организациям для проведения занятий в кружках для детей.

Решение о переносе в "Родину" нынешнего "звёздного дома" окончательно приняли в 2019 году, когда здание, в котором он сейчас находится, вернули приходу Крестовоздвиженской церкви. После поиска подходящего помещения было решено остановиться на здании кинотеатра "Родина".

Барнаульский планетарий был открыт в марте 1950 года. Он располагается в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви на проспекте Сибирском. Эта постройка 1857 года является памятником истории и архитектуры. В стране сейчас 15 подобных планетариев. Барнаульский был открыт после войны шестым в России.

Подробнее о ремонте будущего планетария и о том, что там появится внутри, читайте в ближайшее время на amic.ru.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

22.09.2021 13:27
Лесопатологи бьют в набат

"Родина" в этой части города была очень удобна именно как кинотеатр. А теперь там ближайшие — только Мир и Пионер... А если с Южного или с Горы, то ещё и через полгорода до ближайшего кино чапать, в Центр или до Малахова... И наоборот, живёшь на Лазурной — чапать в Планетарий через весь город...

22.09.2021 13:36
- гость -

Лесопатолог, кинА в "Родине" уже лет пять как не крутили. До "Галактики" езжай, заодно и шопинг.

22.09.2021 14:27
- гость -

22.09.2021 13:36 кинотеатр в трц это бред. И так же далеко, к слову.

22.09.2021 14:50
Лесопатологи бьют в набат

22.09.2021 14:27
- гость -

Ну раньше гуляешь в старой части города, зашёл-кино посмотрел. А теперь там из развлечений, которые не нужно заранее планировать, только еда

22.09.2021 16:40
- гость -

Планетарий это хорошо, сходим. Последний раз был в детстве, 40 лет прошло

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
19:56
Нарубили на 7,5 млн. СК передал в суд дело в отношении руководства "Алтай-Форест" 0
19:26
"Ждёте зиму?" Первый снег выпал в окрестностях Телецкого озера на Алтае 0
18:57
Неверная трактовка. Власти объяснили повышение цен на тепло в Барнауле и Рубцовске 0
18:10
Пожар произошёл в частном жилом доме в Барнауле 0
17:57
Анна Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России 0
17:40
От Власихи до Спутника: "Ростелеком" проводит быстрый интернет в частный сектор Барнаула 0
17:19
Путин наградил полицейского, который обезвредил напавшего на вуз в Перми 3
17:01
Клиенты ВТБ удвоили спрос на "семейную ипотеку" 0
16:55
Уголовное дело в отношении экс-главы алтайского Минтранса Александра Дементьева ушло в суд 0
16:43
Правительство может поощрить раздельный сбор мусора отменой НДС 2
16:32
В Алтайском крае 10-летний ребёнок умер, надышавшись газом из баллончика 8
16:14
Госдума - 2021 edition. Сколько мест получили партии и в чем отличия от созыва 2016 года 4
16:04
Экономить уже не на чем. Перевозчики Барнаула о том, почему нужно поднимать цену на проезд 15
15:48
Ирина Шереметьева стала полноправным ректором алтайского медуниверситета 0
15:31
Правительство планирует снизить вдвое число абортов в России 28
15:17
243 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 16
15:01
Жители Алтая теперь могут подать заявку на ипотеку от Россельхозбанка на "Циан" 0
14:54
Сибиряк по имени Люцифер подал в суд на РПЦ и требует компенсацию в размере 666 рублей 9
14:39
Правоохранители начали доследственную проверку после обнаружения скелета на берегу Катуни 0
14:17
Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий на 5,9% в 2022 году 5
14:01
Ростехнадзор возбудил административное дело из-за нарушений на ТЭЦ в Яровом 1
13:43
"Не вижу света в конце туннеля". Томенко раскритиковал Попова за дефицит врачей на Алтае 63
13:29
Алтайские коммунисты поборются с единороссами за кресло председателя АКЗС 7
13:20
Со скоростью звука. Как мобильный оператор Tele2 стремительно завоёвывает Сибирь 5
13:14
Барнаульский планетарий переедет в здание бывшего кинотеатра "Родина" к концу 2021 года 5
13:01
СМИ: глава Павловского района обратился к тем, кто голосовал не за ЕР 87
12:59
Владелец алтайской компании предрёк россиянам рост цен на макароны 14
12:45
Более 730 домов в Барнауле получили тепло на старте отопительного сезона 28
12:30
Товары и услуги от Билайн появились на "Яндекс.Маркете" 0
12:21
Воспитанница алтайского футбола забила гол за сборную России 1
12:06
"Росводоканал Барнаул" провёл акцию по очистке берега Оби от мусора 0
11:54
Эрдоган заявил, что Турция не признаёт Крым российским 22
11:38
Рубцовские таможенники нашли незаконно ввезённые шубы на сумму почти 4 миллиона рублей 5
11:28
На берегу Катуни нашли человеческий скелет 5
11:11
В Индустриальном районе Барнаула без горячей воды остались 19 домов 1
10:54
"Натуралист-рецидивист". Полицейские в барнаульском лесу поймали мужчину с наркотиками 1
10:41
Россиянам могут запретить тратить детские пособия на сигареты и алкоголь 30
10:25
Полиция Барнаула не смогла найти преступников, обрезавших яблони возле краевой библиотеки 12
10:07
Перевозчики Барнаула просят поднять тариф на проезд в городском транспорте 67
10:01
О полях, семенах и культурах: АГАУ провёл Фестиваль науки для алтайских школьников 0
09:57
Андрей Щукин прокомментировал слухи о назначении на пост главы алтайского Минспорта 3
09:37
Экс-биатлонист Тихонов назвал Дзюбу "предателем Родины" из-за отказа играть за сборную 13
09:16
В Алтайском крае собрали 4,2 млн тонн зерна 3
09:00
Брежнев "подарил" вуз, Ельцин мост, а Путин сплавлялся: 1972 год в подкасте "Столица мира" 16
08:50
В Барнауле бизнесмен изготовил поддельные документы о переводах 13,5 млн рублей 0
08:40
Путин заявил о восстановлении российской экономики после пандемии 22
08:25
Мишустин распорядился выплатить деньги родным погибших и пострадавших при стрельбе в Перми 0
08:03
Жителя Алтайского края осудят за интимную близость с 15-летней школьницей 23
07:51
"В Чечне нет петухов". Кадыров ответил Байдену по поводу защиты прав геев в республике 12
07:36
Кто из звёзд приедет на Шукшинский фестиваль и какие фильмы вошли в программу 8
07:18
"Рабство" вместо скидки. Как купить машину в салоне и не стать жертвой "развода"? 18
07:01
"Это необходимость": как алтайский предприниматель спас село от разрушения и безработицы 21
06:48
Доктор Мясников раскрыл наиболее опасный для гипертоников продукт 1
06:35
Снимок солнечного затмения из Тибета стал астрофотографией года 1
06:21
Осеннее равноденствие 2021. Мистические традиции и запреты этого дня 5
06:01
Дождь со снегом и похолодание до +5. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 сентября 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.