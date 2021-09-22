Барнаульский планетарий переедет в здание бывшего кинотеатра "Родина" к концу 2021 года

Барнаульский планетарий переедет из Крестовоздвиженской церкви на проспекте Сибирском в здание бывшего кинотеатра "Родина" до конца 2021 года. Об этом сообщил amic.ru директор учреждения Павел Ягодкин.

Сейчас идёт монтаж купола с оборудованием для показа космического репертуара. Для этого в синем зале бывшего кинотеатра установят металлический каркас, на который и ляжет натяжной купол. Сейчас в будущем планетарии разбирают полы, потолки, лестницу и делают стены. Также установят новое звуковое оборудование. Зрительный зал будет рассчитан на 45 посадочных мест со специальными креслами. В центре разместится новый проектор, отдельно сделают площадку для лектора. Общая стоимость работ составит около 13 миллионов рублей, выделенных из бюджета Барнаула.

Согласно планам городских властей, на этом реконструкция "Родины" не закончится. Обновят фасад здания, но незначительно: оно является памятником архитектуры, поэтому работы будут минимальными. Приведут в порядок второй зал – красный. В нём хотят разместить космический музей. Второй этаж планируют отдать городским культурным организациям для проведения занятий в кружках для детей.

Решение о переносе в "Родину" нынешнего "звёздного дома" окончательно приняли в 2019 году, когда здание, в котором он сейчас находится, вернули приходу Крестовоздвиженской церкви. После поиска подходящего помещения было решено остановиться на здании кинотеатра "Родина".

Барнаульский планетарий был открыт в марте 1950 года. Он располагается в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви на проспекте Сибирском. Эта постройка 1857 года является памятником истории и архитектуры. В стране сейчас 15 подобных планетариев. Барнаульский был открыт после войны шестым в России.

Подробнее о ремонте будущего планетария и о том, что там появится внутри, читайте в ближайшее время на amic.ru.