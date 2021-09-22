Ирина Шереметьева стала полноправным ректором алтайского медуниверситета

Ирина Шереметьева, которая ранее исполняла обязанности ректора Алтайского государственного медицинского университета, избавилась от приписки "и.о". На должность её назначили 17 сентября.

Как отмечает "Политсибру", в последний раз Шереметьеву на официальном сайте вуза называли "исполняющей обязанности" 13 сентября. В новостях от 15 сентября она указывается уже как ректор.

Напомним, Ирина Шереметьева 20 мая одержала победу на выборах главы вуза. Её поддержало большинство делегатов на конференции научно-педагогических работников и обучающихся АГМУ.

Ирина Шереметьева окончила факультет лечебного дела в Алтайском государственном медицинском институте в 1991 году. Общий стаж её медицинской деятельности – 25 лет, в том числе 16 лет работала в качестве преподавателя.