96% алтайских школьников продолжают учиться в очном режиме

По данным на 20 сентября, в Алтайском крае полностью закрыты 10 школ из-за распространения ОРВИ и одна – из-за COVID-19. Несмотря на это, 96% школьников в регионе продолжают учиться в очном режиме, сообщает администрация Алтайского края.

По словам заместителя министра образования и науки региона Галины Синицыной, на каникулы по требованию Роспотребнадзора уходят классы, где заболевших учеников больше 20%. Однако в случае с коронавирусом достаточно одного заразившегося для перехода на дистант.

"Эта ситуация позволяет снизить распространение инфекционных заболеваний, такие меры принимаются для разрыва социальных контактов, чтобы не заболели другие ребята. Такой режим позволяет гибко выстроить работу в образовательных учреждениях по организации учебного процесса", – рассказала Синицына.

Перед уроками школьников осматривает врач. В образовательных организациях используются бактерицидные лампы, соблюдают температурный режим и режим проветривания. Также в школах проводят влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств.