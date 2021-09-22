Клиенты ВТБ удвоили спрос на "семейную ипотеку"

С момента расширения условий "семейной ипотеки" для заёмщиков с одним ребёнком клиенты ВТБ удвоили спрос на программу. Среднемесячный объём выдач по ней за первое полугодие 2021 года составил 3 млрд рублей, а после 1 июля – уже 6 млрд, сообщила пресс-служба банка.

Семьи с детьми, проживающие в Алтайском крае и Республике Алтай, с 2020 года оформили в ВТБ в рамках "семейной ипотеки" более 500 кредитов на 1,12 млрд рублей. В целом по стране банк за этот период выдал по программе уже около 75 млрд рублей, причём только в этом году – более 10 тысяч кредитов на 37 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки для семей с детьми являются Москва и область (4,4 тысячи кредитов на 25,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (6,7 млрд), Республика Татарстан (3,7 млрд), Новосибирская область (2,7 млрд) и Башкортостан (2,2 млрд).

"По итогам третьего квартала доля "семейной ипотеки" в общих выдачах жилищных кредитов в ВТБ удвоилась и сейчас составляет почти 10%. Мы видим, что за неполные три месяца объём продаж по ней оказался сопоставим с результатами всего первого полугодия. Основные факторы – это расширение условий программы для семей даже с одним ребёнком и одновременное сокращение максимальной суммы по ипотеке с господдержкой. По нашим прогнозам, спрос на "семейную ипотеку" в четвёртом квартале продолжит дальнейший рост. Традиционно заёмщики, в том числе семьи с детьми, стремятся решить свой жилищный вопрос до конца года, и в нынешних условиях эта программа окажется для них наиболее привлекательной", – рассказал вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

В банке отмечают, что сейчас интерес заёмщиков смещается в сторону "семейной ипотеки". В ВТБ уверены, что при достижении банками установленного лимита по госпрограмме он будет дополнительно увеличен.

Напомним, максимальная сумма кредита в рамках программы для Алтайского края и Республики Алтай составляет 6 млн рублей, срок кредита – до 30 лет.