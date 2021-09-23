Не надо стесняться. Эксперты научат алтайских предпринимателей работать на маркетплейсах

Ещё вчера вы продавали свой товар, скажем, валенки, только по знакомым или через Instagram. А уже завтра вы отправляете свою валяную обувь в Канаду, США и где там ещё бывает морозно. А всё потому, что вышли на маркетплейсы. Что это такое и как с ними работать, алтайским предпринимателям расскажут в новой программе Фонда МСП.

В эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" её презентовали автор курса, бизнесмен из Липецка, федеральный эксперт по маркетплейсам Алина Гончаренко и руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда Ирина Черепанова.

– Что это за программа и чему там научат?

Ирина Черепанова: Мы проводим эту программу уже второй год. В прошлом году она была очень популярной у производителей Алтайского края. И результат был: более 60% участников увеличили выручку, хотя большинство из них раньше знали только слово маркетплейс.

Запросов много, ведь сейчас это тренд. Обучение сделаем в формате акселератора, где участники попробуют самостоятельно выходить на маркетплейсы. Это будут и очные занятия, и вебинары, и встречи в мини-группах (участников разделят по уровню готовности: от начинающих до опытных). Программа продлится до 13 октября.

– Обучение бесплатное? А ещё можно записаться?

Ирина Черепанова: Да, можно записаться через сайт Центра или по номеру горячей линии 8-800-222-8322.

– А сколько уже участников?

Ирина Черепанова: Поступило более 150 заявок, из них 100 участников уже подтвердили визит на первое занятие, часть подключится немного позднее. Основной массив – алтайские производители.

– А производители чего именно? Кто интересуется выходом на международные площадки?

Ирина Черепанова: Это изготовители сувенирной и ремесленной продукции, изделий ручной работы, фитопродукции и БАДов, взрослой и детской одежды, игрушек. Пожалуй, самый необычный продукт – черепа.

– Черепа?

Алина Гончаренко: Да, есть у нас изготовитель черепов животных на поставке.

А вообще площадку можно подобрать под любой товар. Успех продаж будет зависеть от того, насколько она популярна, какая там конкуренция. Те же черепа, для них однозначно нужен иностранный рынок. И этот предприниматель вышел на зарубежный маркетплейс eBay.

Я беру в группу даже тех предпринимателей, у которых есть пока только задумка. И уже на этапе подбора площадки многие отказываются от своей идеи и выбирают что-то другое.

– Кажется, всё так просто.

Алина Гончаренко: И да, и нет. Чтобы достичь успеха в любом канале, надо прикладывать колоссальные усилия. Всегда привожу в пример Instagram. Там есть те, кто зарабатывает миллионы, но это топовые блогеры. Они вкладывают много сил, времени и денег в своё развитие. Они знают все инструменты для работы и умело ими пользуются.

Точно так же и на маркетплейсе: чтобы достичь там успеха, надо разобраться, как работает площадка, понять, чем ты отличаешься от конкурентов. Это не просто про размещение товара, это про выстраивание стратегии и ответ на вопрос "почему товар должны купить именно у тебя?" Вот как раз этому мы и учим в рамках программы.

– А каков ваш личный опыт? Как и с каким товаром вы сами пришли на маркетплейс?

Алина Гончаренко: Это смешная и стыдная история. Я 12 лет управляла региональным отделением крупнейшей федеральной телекоммуникационной компании. В какой-то момент захотела создавать продукт. Обучилась декораторству и работе с деревом. Начала с декора и детских товаров, делала новогодние игрушки и рождественские товары. Я создала прекрасный аккаунт в Instagram, и в первый месяц продала... ноль товаров. Я совсем не понимала, как это всё работает. Но оценила эту неудачу, поняла, чему мне надо научиться. И вышла на иностранные площадки. Казалось бы, зачем кому-то из других стран покупать что-то у меня, предпринимателя из региона России. Это большая проблема для начинающих предпринимателей: ты не понимаешь, что и как.

– Что первое продали?

Алина Гончаренко: Покупатель из Израиля заказал поднос. Первая продажа – это было что-то невероятное. На телефоне установлена программа, я слышу звук монет: вау – продажа. И начинаю понимать, что это работает.

И это должны понимать все. И побеждать в себе боязнь и переживания (а если возврат, а если клиент напишет негативный отзыв).

– И как, идут продажи?

Алина Гончаренко: Конечно, но я сконцентрировалась на сезонных продажах. А вообще это как болезнь – ты однажды вышел на маркетплейс и потом всё время хочешь выводить новый товар. Сейчас мы с партнёрами регистрируем товарный знак на совершенно новое направление – декор. Будем выставлять на российские площадки.

Производитель видит колоссальный потенциал маркетплейса, популярность онлайна будет только нарастать, на нашу жизнь точно хватит. Сейчас уже нельзя не быть там.

– В Алтайском крае есть успешные кейсы?

Алина Гончаренко: Конечно, и немало. Например, компания "Инсайт", которая шьёт шапочки для женщин, прошедших курс химиотерапии.

– И всё-таки, как это сделать?

Алина Гончаренко: Первое – пройти путь клиента. Где потенциальный покупатель будет искать товар? В интернете. Начнём с самого популярного поисковика – "Яндекс". Заходим, вбиваем: "валенки купить". Смотрим, какие платформы будут первые в выдаче. И, как правило, это маркетплейсы: "Яндекс.Покупки", Ozon, Wildberries, "Ярмарка мастеров", "Сбер Мегамаркет".

Затем надо понять, на каких площадках вы физически сможете продавать свой товар. Какие там есть условия работы. В рамках программы я как раз рассказываю, что кому больше подходит: ИП или самозанятым, нужны ли сертификаты на продукт, какое требование по количеству товара, как отправлять товар, какая будет комиссия. Многие площадки нормально работают с самозанятыми, зашёл и за минуту зарегистрировался. Специфика есть, но всему можно научиться.

– Могу ли выйти со своими, скажем, валенками на Ozon к зиме?

Алина Гончаренко: Абсолютно! И на Ozon, и на Wildberries, и на "Сбер Мегамаркет", и на eBay.

– Сколько алтайских предпринимателей уже используют этот канал? Десятки, сотни, тысячи?

Ирина Черепанова: Сложно сказать. Однозначно, сотни. Страх перед этим новым проходит, предприниматели всё активнее.

– Какие ещё программы будет проводить Фонд МСП в 2021 году?

Ирина Черепанова: 21 сентября стартовала программа продвижения в интернете и социальных сетях. Совместно с партнёром "Деловая среда" проводим трёхдневный интенсив. Ещё один новый курс – для самозанятых и предпринимателей в сфере дизайна. Будут программы по продвижению, юридическим вопросам. Мы все курсы инициируем под запросы бизнеса, так что обращайтесь.

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