В Барнауле задержали парня, пытавшегося украсть одежду на 7000 руб. на глазах у продавцов

22 сентября в Железнодорожном районе Барнаула задержали 24-летнего мужчину, который пытался украсть одежду стоимостью 7000 рублей из спортивного магазина. Попытка преступления была совершена на глазах у продавцов, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Молодой человек зашёл в магазин и направился в отдел, где была представлена одежда одного из брендов. Взяв джемпер и брюки, подозреваемый поспешил покинуть торговый зал, несмотря на окрики продавцов. По словам задержанного, похищенную одежду он планировал продать.

Полиция задержала злоумышленника вместе с украденными вещами в тот же день.