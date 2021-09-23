Ремонт "планетарного" масштаба. Как кинотеатр "Родина" переделывают для изучения космоса

Барнаульский планетарий переедет из Крестовоздвиженской церкви в здание бывшего кинотеатра "Родина" к концу 2021 года. Сейчас там идут работы по установке купола с цифровым оборудованием. Транслировать красоты бескрайнего космоса будут с помощью восьми проекторов в сверхчётком формате 4К. Для этого в "синем" зале бывшего кинотеатра установят металлический каркас, на который и ляжет натяжной купол. Затраты на установку оборудования и ремонт зала составят около 13 миллионов рублей. Полностью же закончить реконструкцию "Родины" планируют к концу 2023 года. Рассказываем, как будет выглядеть планетарий после переезда в новое здание и почему в Барнауле сейчас большой ажиотаж на изучение космоса.

Цвет настроения "синий"

Барнаульский планетарий находился в Крестовоздвиженской церкви в парке "Изумрудный" 70 лет. В 90-е власти решили вернуть объект РПЦ, а планетарию – найти новое помещение. Искали почти 20 лет и в 2017-м остановили выбор на здании бывшего кинотеатра "Родина". Директор планетария Павел Ягодкин не скрывает, что переезжать в новое помещение ни ему, ни коллективу не хочется. Многие астрономы и специалисты, побывавшие в барнаульском планетарии, отмечали, что он – один из лучших в России. Тем более в парке "Изумрудный" на открытой площадке удобно смотреть в телескоп и наблюдать за звёздным небом. После переезда в "Родину" горожане лишатся этой возможности.

Правда, уверен Ягодкин, это компенсируется новым цифровым оборудованием, которое установят в "Родине". Картинка станет в четыре раза чётче, а звук – объёмным, как в современном кинотеатре. Цифровая восьмипроекторная система обойдётся около 9,5 миллиона рублей. Благодаря ей смотреть на звёздное небо будет удобнее. Если в Крестовоздвиженской церкви высота купола была 3 метра, то в "Родине" – 2,2 метра: не нужно будет высоко задирать головы в потолок, чтобы искать в бесконечном космическом пространстве Юпитер или Нептун. Диаметр нового купола составит девять метров. Такой же величины он сейчас и в старом здании планетария на проспекте Сибирском.

Новый зал позволит вместить 45 человек (в бывшем здании было 48 мест). На установку кресел уйдёт около 3 миллионов рублей. В центре разместится новый проектор, отдельно сделают площадку для лектора. Общая стоимость работ составит около 13 миллионов рублей. Их выделят из бюджета Барнаула.

"Конечно, мы привыкли к старому зданию. Но в новом будут свои плюсы. Мы заказали специальные кресла, предназначенные для планетария, отличающиеся от кресел в кинозале углом наклона спинки для удобства зрителей. Оптико-механический аппарат "Цейс", который служит нам уже более 60 лет и при этом находится в идеальном состоянии, пройдёт ревизию и будет интегрирован с цифровой системой. Ожидается поставка нового современного оборудования с качественным звуком и видео. Ввиду приспособленности здания будет использован вакуумный купол – алюминиевый каркас и два экрана, внутренний и внешний", – пояснил Ягодкин.

Полностью завершить ремонт "синего" зала планируют к концу года. Тогда же планетарий и примет первых посетителей. А вот фойе менять не будут: не хватает денег. Чтобы хоть как-то погрузить посетителей в космическую атмосферу, на стенах просто нарисуют планеты и звёзды.

Планетарий "Родина"

Городские власти не планируют ограничиваться ремонтом только одного зала. Параллельно разрабатывается проект капитального ремонта теплосистемы, фасада и прилегающей территории. В "Родине" три зала. Если в "синем" разместят космический купол, то небольшой "фестивальный" на 30 человек сохранят как кинотеатр. В нём планируют показывать научно-фантастические фильмы: такие как "Космическая одиссея" Стэнли Кубрика или "Солярис" Андрея Тарковского. Там же будут проводить лекции и круглые столы с участием астрономов.

В третьем зале – "красном" – со временем планируют открыть музей астрофизических явлений, экспонаты в нём, а это миниатюрные планеты и космические корабли, можно будет потрогать, покрутить. Павел Ягодкин уверен, это будет интересно и познавательно для детей и взрослых. Однако такой музей обойдётся очень дорого. По словам председателя комитета по культуре Барнаула Валерия Паршкова, только один экспонат может стоить от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. К тому же, согласно закону, муниципалитеты не могут покупать импортное оборудование, а в России мало компаний, производящих качественные астрономические экспонаты. Паршков рассчитывает, что городские власти в любом случае за несколько лет превратят барнаульский планетарий в один из самых современных в России, а решать проблемы будут по мере их поступления.

Все работы по реконструкции намерены завершить к концу 2023 года. Помимо 13 миллионов, которые ушли на "синий" зал, понадобится ещё несколько десятков миллионов на ремонт других помещений "Родины". Поскольку здание является объектом культурного наследия, кардинальных изменений не будет. Валерий Паршков не отрицает, что бывший кинотеатр, построенный в 1941 году, находится не в лучшем состоянии. Необходимо полностью менять крышу и ремонтировать фасад, где в некоторых местах отваливается штукатурка.

"С принятием решения о переводе городского планетария в здание кинотеатра началось его обследование, которое проводилось, пока в "Родине" действовали кинозалы и кукольный театр. Когда приступили непосредственно к работам, связанным с демонтажем полов, проводки, стало понятно, что проект перепланировки претерпит не одно изменение и согласование", – говорит Валерий Паршков.

Помимо кинозалов, на втором этаже "Родины" много лет работали кафе и караоке-бар. Эту площадку планируют отдать городским культурным организациям для проведения занятий в кружках для детей. Персонал планетария разместят в небольшой пристройке к "Родине", которую городские власти в рассрочку выкупят у владельца "Киномира" и бывшего хозяина здания Якова Каца.

Валерий Паршков не исключил, что менять название здания не будут, и после переезда планетария оно будет по-прежнему называться "Родина".

Владимир Сурдин и подорожание билетов

В планах городских властей превратить "Родину" в образовательно-научный центр, интересный детям младшего возраста, школьникам, студентам и взрослым, с музеем космонавтики, кружками для занятий.

Директор планетария Павел Ягодкин считает, что расположение в центре города позволит привлечь в "Родину" больше посетителей. Для этого работу учреждения продлят едва ли не до поздней ночи, что повлечёт дополнительные расходы. Их планируют возместить: стоимость билета повысится, но незначительно (сейчас она на уровне 100-150 рублей с человека, – прим. ред.). В обновлённом планетарии планируют проводить лекции известных астрономов. Возможно, в Барнаул будет приезжать кандидат физико-математических наук, главный популяризатор астрономии в русском You-Tube Владимир Сурдин.

Павел Ягодкин считает, что в последние годы в Барнауле настоящий бум интереса к космосу. В год планетарий посещают от 60 до 100 тысяч человек. По этому показателю учреждение может соперничать с алтайскими театрами.

"Бывает, что нам звонят и жалуются, что в выходной день невозможно купить билеты. Теперь мы будем располагаться в центре, что позволит принять больше посетителей. Приходить к нам будет удобно взрослым после работы. Не исключено, что по случаю переезда подготовим для посетителей новые и интересные программы", – рассказывает Ягодкин.

Почему планетарий вообще переезжает?

Барнаульский планетарий открыли в марте 1950 года в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви на проспекте Сибирском. Эта постройка 1857 года является памятником истории и архитектуры. В 90-е по указу президента Бориса Ельцина все бывшие церкви обязали вернуть обратно РПЦ. Работы по поиску нового места для планетария растянулись на много лет. В 2019-м городские власти приняли решение о переносе в "Родину" нынешнего "звёздного дома".