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Новости

Доктор Мясников назвал четыре предвестника инсульта

, ИА "Амител"
Врач рассказал, какую процедуру нужно пройти при наличии эти предпосылок
Фото: msn.com

Фото: msn.com

Телеврач Александр Мясников перечислил четыре предвестника инсульта. Об этом он рассказал в эфире канала "Россия 1".

По его словам, угрозу для здоровья в этом случае представляют холестерин, высокий уровень сахара в крови, курение и большие дозы алкоголя. Кроме того, негативно повлиять может приём некоторых гормональных препаратов.

При наличии предпосылок Мясников посоветовал сделать УЗИ сонных артерий на наличие бляшек, чтобы при необходимости врачи определили дальнейший ход лечения. А вот МРТ головы для профилактики инсульта делать не нужно, его проводят для диагностики уже состоявшегося удара.

Ранее доктор рассказал, что некоторые пациенты ошибочно считают головокружение симптомом инсульта. На самом же деле это может указывать на другую проблему.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.09.2021 07:54
Filin

Так бы и писали -Доктор Очевидность раскрыл откровенную тайну...И ,конечно же, виновато красное мясо...ан нет, это из других его откровений.

23.09.2021 08:11
- гость -

Самый главный признак близкой и часто внезапаной смерти - пузатость.
И да, это всегда обжорство.
Люди сами наедают себе болезни.
Простой отказ от мясомолочки, масел и жиров во всех их видах позволяет прочистить сердечно-сосудистую систему за пару недель.

23.09.2021 08:43
- гость -

прочистить сердечно-сосудистую систему за пару недель.
++++
Мозги тебе почистить не мешало бы. В БаранАуле что ли реально все такие чокнутые?

23.09.2021 08:48
Лесопатологи бьют в набат

23.09.2021 08:43
- гость -

Это чтобы не корить себя, когда видишь, что мясо дорогое. А вместо этого говорить себе "Я не покупаю это мясо не потому что оно дорогое, а чтобы избежать инсульта"

23.09.2021 09:06
- гость -

Есть мировой бестселлер
Колдуэлл Эссельстин - Супер сердце. Революционное исследование о связи сердечно-сосудистой системы и питания
Там всё описано с очень подробной библиографией на научные исследования и медицинскую статистику.
Другой вопрос, что абсолютное большинство абсолютно не способно читать и воспринимать длинные тексты, и тем более противостоять своему обжорству, а поэтому заведомо обречено.

23.09.2021 09:07
- гость -

предвестники и угрозы это вроде не синонимы, так что у вас с заголовками?

23.09.2021 09:24
- гость -

23.09.2021 09:06 сам жри свои бобы!

23.09.2021 09:30
- гость -

Есть мировой бестселлер - а есть искусно приготовленный шашлык!

23.09.2021 09:42
- гость -

23.09.2021 08:11
- гость -

Я в чём-то соглашусь с Вами. Но я ем и мясо, и молочные продукты. Другое дело, что ем я очень мало и после 18-00 вообще не ем. Поэтому, и вес, и все мед. показатели у меня в норме.

23.09.2021 10:41
- гость -

23.09.2021 08:11
- гость -
Простой отказ от мясомолочки, масел и жиров во всех их видах позволяет прочистить сердечно-сосудистую систему за пару недель.

Ты уже достал со своим веганским бредом! Иди скорей пожуй траку скоро она уже под снегом вся будет.

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