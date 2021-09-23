Доктор Мясников назвал четыре предвестника инсульта

Телеврач Александр Мясников перечислил четыре предвестника инсульта. Об этом он рассказал в эфире канала "Россия 1".

По его словам, угрозу для здоровья в этом случае представляют холестерин, высокий уровень сахара в крови, курение и большие дозы алкоголя. Кроме того, негативно повлиять может приём некоторых гормональных препаратов.

При наличии предпосылок Мясников посоветовал сделать УЗИ сонных артерий на наличие бляшек, чтобы при необходимости врачи определили дальнейший ход лечения. А вот МРТ головы для профилактики инсульта делать не нужно, его проводят для диагностики уже состоявшегося удара.

Ранее доктор рассказал, что некоторые пациенты ошибочно считают головокружение симптомом инсульта. На самом же деле это может указывать на другую проблему.