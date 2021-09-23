Рабочие продолжают разбирать аварийную трубу на барнаульской ТЭЦ-2 в круглосуточном режиме

Работы по демонтажу аварийной трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле выполнены на 66% и продолжаются в круглосуточном режиме. Как сообщил глава Минпромэнергетики Алтайского края Вячеслав Химочка в ходе онлайн-форума, сейчас рабочие разобрали 61,7 метра дымовой трубы.

Министр отметил, что работы идут силами подрядчиков компании "Барнаульская генерация". Вместе с этим специалисты пытаются восстановить повреждённый участок галереи ленточных конвейеров, которые используются для подачи топлива.

"Восстановлена работа и произведена прокрутка транспортёрной ленты на нитке конвейера Б. Проверка работоспособности механизма конвейера по нитке А запланирована в ближайшие дни", – заявил министр.

Напомним, что 11 апреля на Барнаульской ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, в результате ЧП никто не пострадал. На фотографиях и видеозаписях с места происшествия виден масштаб разрушений.

В результате аварийные бригады подключили около 30% потребителей к районной котельной, а ещё порядка 30% – на обогрев от ТЭЦ-3. Власти города временно ввели режим повышенной готовности.

15 апреля Сибирская генерирующая компания запустила конвейеры топливоподачи на барнаульской ТЭЦ-2. Топливо подаётся к котлам, подключённым к третьей дымовой трубе, мощности которых хватит для покрытия необходимой тепловой и электрической нагрузки.

В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения требований промбезопасности. Выяснилось, что в 2020 году на объекте теплоснабжения проводилось обследование технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2.

После проверки руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и возможность дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта. Несмотря на это, эксплуатацию конструкции продолжили.