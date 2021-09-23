Рабочие продолжают разбирать аварийную трубу на барнаульской ТЭЦ-2 в круглосуточном режиме

Работы по демонтажу аварийной трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле выполнены на 66% и продолжаются в круглосуточном режиме. Как сообщил глава Минпромэнергетики Алтайского края Вячеслав Химочка в ходе онлайн-форума, сейчас рабочие разобрали 61,7 метра дымовой трубы.
Министр отметил, что работы идут силами подрядчиков компании "Барнаульская генерация". Вместе с этим специалисты пытаются восстановить повреждённый участок галереи ленточных конвейеров, которые используются для подачи топлива.
"Восстановлена работа и произведена прокрутка транспортёрной ленты на нитке конвейера Б. Проверка работоспособности механизма конвейера по нитке А запланирована в ближайшие дни", – заявил министр.
Напомним, что 11 апреля на Барнаульской ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, в результате ЧП никто не пострадал. На фотографиях и видеозаписях с места происшествия виден масштаб разрушений.
В результате аварийные бригады подключили около 30% потребителей к районной котельной, а ещё порядка 30% – на обогрев от ТЭЦ-3. Власти города временно ввели режим повышенной готовности.
15 апреля Сибирская генерирующая компания запустила конвейеры топливоподачи на барнаульской ТЭЦ-2. Топливо подаётся к котлам, подключённым к третьей дымовой трубе, мощности которых хватит для покрытия необходимой тепловой и электрической нагрузки.
В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения требований промбезопасности. Выяснилось, что в 2020 году на объекте теплоснабжения проводилось обследование технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2.
После проверки руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и возможность дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта. Несмотря на это, эксплуатацию конструкции продолжили.
Комментарии
60 метров трубы за полгода — по 10 метров в месяц, почти по 30 сантиметров в день
Совки как всегда посуропили. Слишком крепко построили. Трудно разбмрать.
Позорище....
Руководители целое лето не могли организовать работу по расчистке завала?
Сейчас простые рабочие в авральном режиме работают, а руководители потом получат премии!
тоесть отопительный сезон наступил внезапно? все лето протелились а теперь типа смотрите каккие мы трудяги - круглосуточно для вас пахаем? Позорище! за полгода не разобрать завал. а ведь это всего лишь демонтаж.
дали б обяявление - кирпич - самовывоз. за неделю бы там все подчистую б вывезено было.
а вояк попросить направленный взрыв трубы организовать - слабо?
а вояк попросить направленный взрыв трубы организовать - слабо?
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Нельзя, т.к. слишком близко расположена. Так можно вообще ТЭЦ-2 разрушить.