Жириновский предложил сделать учителями отставных военных

В российских школах должны преподавать мужчины и отставные военные, заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова приводит Telegram-канал издания ura.ru.
По мнению политика, это поспособствует снижению агрессии среди подростков и позволит предотвратить трагедии, подобные стрельбе в Перми. Жириновский считает, что террористами становятся именно мальчики, а мужчинам легче понять их психологию.
"Надо агитировать мужчин приходить на работу в школу. <…> Перспективнее всего отставные военные: они рано по гражданским меркам уходят на пенсию, и многие из них ещё хотят работать", – заявил лидер ЛДПР.
Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек, более 20 получили ранения. Стрелок был ранен сотрудником ДПС. 21 сентября стало известно, что врачи ампутировали ему ногу и перевели в обычную палату.
Комментарии
а чего не врачами сразу, их тоже большая нехватка
Снизит агрессию— маловероятно, а вот прибавит ли ума? Сколько лет жириновскому, может, пора отдыхать уже
Если разрешат доводить материал армейскими методами... на это можно посмотреть))
и заодно разрешить физические наказания.
розги, палки, горох, подзатыльники
вот тогда дело пойдет
Пора на отдых Вове
Что я им могу преподавать? Физкультуру и ОБЖ. Все. Что за бред.
Как бы наоборот "омужественят"
Почему только физру и ОБЖ? Еще природоведение....
23.09.2021 09:25
майор запаса
Отставной артиллерист может алгебру и геометрию или физику например
Да Жириновский сам сеет агрессию. Господи. Как такой человек может стать лидером? И за ним еще идут люди? Только какие? Ужас. Что только он не придумает.
Какой там учитель с них, помню наших по НВП - там одна извилина и то от фуражки.
Они перебьют подкласса за один урок: они в армии привыкли к дисциплине и повиновению.
Жир за годы отточил искусство пердеть в лужу по максимуму.
- Траектория представляет из себя изогнутую кривую линию.
- Транспорт бывает подвижный и неподвижный.
- Тут же по-русски нарисовано.
- Ты чем думаешь логически, головой, что ли?!
- Тяжело в учении - легко в очаге поражения.
- Ты чего лобок наморщил?
Как-то так.
как одену партупею-так тупею-тупею...это из песни.
хотя есть среди офицеров умнички.
Одной из школьных проблем, из-за которой в школах недобор учителей - отсутствие понятных механизмов воздействия на охамевших учеников, права которых защищаются всеми прокурорами, а обязанностей нет. Они могут хоть на стол срать и ничего им не сделаешь - не прописано в регламентах. А мужики-учителя могут в любое время быть обвинены в педофилии, т.к. девочкам в пубертате может привидеться все, что угодно
23.09.2021 09:25
майор запаса
Что я им могу преподавать? Физкультуру и ОБЖ. Все. Что за бред.
На физкультуру тоже учится надо. Это же не как раньше: "три круга по залу и игра в волейбол". Физкультура может даже актуальней "тригонометрии"
10:52Fkt Физкультура может даже актуальней "тригонометрии"
Ваш комментарий как раз об этом и говорит, что физкультуры в нем больше, чем ума...
дурачок, в казармы школы превратить хочет
Кстати, куда идут работать отставные военные? И никто не подсказал им, что их место в школе учительствовать...
Некто Медведев говорил учителям: "Если не хватает денег, идите в бизнес..., преподавание в школе это призвание, за которое не платят..."
09:58 "Отставной артиллерист может алгебру и геометрию или физику, например"
Алё, это военный полигон, мы снарядом в вас попали?
Нет, это школа.
Извините, не туда попали...
Отставной артиллерист может
А летчики-космонавты - астрономию.
23.09.2021 10:49
- гость -
Согласен на все 100500
Рациональное зерно на лицо... Как мы не относились к Владимиру Вольфовичу, но здесь - в точку....
23.09.2021 13:30
- гость -
Налицо - грамотей блин.
13:30 - гость - "Рациональное зерно на лицо"
Оценили рационально безграмотные люди.
И чем Вы с Жириновским решили военных заманить в школы?
Например, начинающий учитель, только что пришедший из педагогического вуза в школу, всегда получает меньше того, кто уже давно там работает. Аналогично с отставными военными, которые только начнут свою преподавательскую деятельность, или у них будет более высокая оплата труда?
А почему отставные военные сегодня не идут в школы или они не знали: "А что, так можно было?"
заочное доп образование и всё
наличие учителя-мужчины в пед коллективе стабилизирует эмоции у всех.