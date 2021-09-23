Четверг, 23 Сентябрь, 19:25

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,72
€ 85,2
8°


6312185 +23508
Обь
0см -28

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Жириновский предложил сделать учителями отставных военных

, ИА "Амител"
По мнению лидера ЛДПР, это позволит снизить уровень агрессии среди учеников
Владимир Жириновский / Фото: kavkazplus.com

Владимир Жириновский / Фото: kavkazplus.com

В российских школах должны преподавать мужчины и отставные военные, заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова приводит Telegram-канал издания ura.ru.

По мнению политика, это поспособствует снижению агрессии среди подростков и позволит предотвратить трагедии, подобные стрельбе в Перми. Жириновский считает, что террористами становятся именно мальчики, а мужчинам легче понять их психологию.

"Надо агитировать мужчин приходить на работу в школу. <…> Перспективнее всего отставные военные: они рано по гражданским меркам уходят на пенсию, и многие из них ещё хотят работать", – заявил лидер ЛДПР.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек, более 20 получили ранения. Стрелок был ранен сотрудником ДПС. 21 сентября стало известно, что врачи ампутировали ему ногу и перевели в обычную палату.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.09.2021 08:57
- гость -

а чего не врачами сразу, их тоже большая нехватка

23.09.2021 09:01
Зануда

Снизит агрессию— маловероятно, а вот прибавит ли ума? Сколько лет жириновскому, может, пора отдыхать уже

23.09.2021 09:15
- гость -

Если разрешат доводить материал армейскими методами... на это можно посмотреть))

23.09.2021 09:19
- гость -

и заодно разрешить физические наказания.
розги, палки, горох, подзатыльники
вот тогда дело пойдет

23.09.2021 09:23
гость

Пора на отдых Вове

23.09.2021 09:25
майор запаса

Что я им могу преподавать? Физкультуру и ОБЖ. Все. Что за бред.

23.09.2021 09:43
- гость -

Как бы наоборот "омужественят"

23.09.2021 09:46
Алекс

Почему только физру и ОБЖ? Еще природоведение....

23.09.2021 09:58
Лесопатологи бьют в набат

23.09.2021 09:25
майор запаса

Отставной артиллерист может алгебру и геометрию или физику например

23.09.2021 10:23
Читатель

Да Жириновский сам сеет агрессию. Господи. Как такой человек может стать лидером? И за ним еще идут люди? Только какие? Ужас. Что только он не придумает.

23.09.2021 10:34
- гость -

Какой там учитель с них, помню наших по НВП - там одна извилина и то от фуражки.

23.09.2021 10:37
Гостья

Они перебьют подкласса за один урок: они в армии привыкли к дисциплине и повиновению.

23.09.2021 10:38
- гость -

Жир за годы отточил искусство пердеть в лужу по максимуму.

23.09.2021 10:43
- гость -

- Траектория представляет из себя изогнутую кривую линию.
- Транспорт бывает подвижный и неподвижный.
- Тут же по-русски нарисовано.
- Ты чем думаешь логически, головой, что ли?!
- Тяжело в учении - легко в очаге поражения.
- Ты чего лобок наморщил?

Как-то так.

23.09.2021 10:43
гость

как одену партупею-так тупею-тупею...это из песни.
хотя есть среди офицеров умнички.

23.09.2021 10:49
- гость -

Одной из школьных проблем, из-за которой в школах недобор учителей - отсутствие понятных механизмов воздействия на охамевших учеников, права которых защищаются всеми прокурорами, а обязанностей нет. Они могут хоть на стол срать и ничего им не сделаешь - не прописано в регламентах. А мужики-учителя могут в любое время быть обвинены в педофилии, т.к. девочкам в пубертате может привидеться все, что угодно

23.09.2021 10:52
Fkt

23.09.2021 09:25
майор запаса
Что я им могу преподавать? Физкультуру и ОБЖ. Все. Что за бред.

На физкультуру тоже учится надо. Это же не как раньше: "три круга по залу и игра в волейбол". Физкультура может даже актуальней "тригонометрии"

23.09.2021 10:58
- гость -

10:52Fkt Физкультура может даже актуальней "тригонометрии"

Ваш комментарий как раз об этом и говорит, что физкультуры в нем больше, чем ума...

23.09.2021 11:07
- гость -

дурачок, в казармы школы превратить хочет

23.09.2021 11:25
ЭЛЕКТОРАТ

Кстати, куда идут работать отставные военные? И никто не подсказал им, что их место в школе учительствовать...
Некто Медведев говорил учителям: "Если не хватает денег, идите в бизнес..., преподавание в школе это призвание, за которое не платят..."

23.09.2021 11:51
ЭЛЕКТОРАТ

09:58 "Отставной артиллерист может алгебру и геометрию или физику, например"

Алё, это военный полигон, мы снарядом в вас попали?
Нет, это школа.
Извините, не туда попали...

23.09.2021 11:57
- гость -

Отставной артиллерист может

А летчики-космонавты - астрономию.

23.09.2021 12:24
- гость -

23.09.2021 10:49
- гость -

Согласен на все 100500

23.09.2021 13:30
- гость -

Рациональное зерно на лицо... Как мы не относились к Владимиру Вольфовичу, но здесь - в точку....

23.09.2021 14:11
- гость -

23.09.2021 13:30
- гость -

Налицо - грамотей блин.

23.09.2021 17:31
- гость -

13:30 - гость - "Рациональное зерно на лицо"

Оценили рационально безграмотные люди.
И чем Вы с Жириновским решили военных заманить в школы?
Например, начинающий учитель, только что пришедший из педагогического вуза в школу, всегда получает меньше того, кто уже давно там работает. Аналогично с отставными военными, которые только начнут свою преподавательскую деятельность, или у них будет более высокая оплата труда?
А почему отставные военные сегодня не идут в школы или они не знали: "А что, так можно было?"

23.09.2021 17:57
гость

заочное доп образование и всё
наличие учителя-мужчины в пед коллективе стабилизирует эмоции у всех.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
19:13
Непосильное бремя. Как законно списать долги по кредитам, налогам и ЖКХ 0
18:51
Правительство отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам 0
18:13
По-настоящему беспроводные: подборка популярных bluetooth-наушников 0
17:55
На Алтае предприниматель построил турбазу в неположенном месте и получил штраф 0
17:41
ГИБДД перестала штрафовать россиян за превышение средней скорости 1
17:19
Сыну бывшего вице-мэра Барнаула Демина предъявили обвинение в угрозах сотруднику ФСБ 0
17:02
ВТБ присоединился к механизму "зонтичного" поручительства по кредитам МСП 0
16:49
Крайизбирком назвал фамилии всех депутатов АКЗС, прошедших по партийным спискам 1
16:38
Как на самом деле изменится цена на отопление в Барнауле и Рубцовске? 1
16:19
Пермский стрелок оказался фанатом Моргенштерна 8
16:03
В Алтайском крае к 2024 году возведут новые мусорные полигоны 3
15:55
В Бийске потратят 13 миллионов на проект ливневого коллектора возле дамбы 0
15:41
Жалобы в соцсетях помогли барнаульцам избавиться от пробки на Змеиногорском тракте 4
15:21
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели надышавшегося газом ребёнка в Алтайском крае 7
15:03
В Алтайском крае задержали мигрантку с паспортом, распечатанным на цветном принтере 4
14:54
Он не падал. Обслуживающая компания объяснила "падение" лифта в барнаульской многоэтажке 4
14:39
Стало известно, кто возглавит коммунистов в Алтайском Заксобрании вместо Прусаковой 2
14:15
Стало известно, когда запустят движение по старому мосту в Барнауле 8
14:06
В Алтайском крае COVID выявили ещё у 245 человек 0
13:55
Таганрогский завод открыл в АлтГТУ студенческое конструкторское бюро 0
13:38
Ещё три аварийных дома снесли в Барнауле 0
13:21
Детский сад в алтайском селе закрыли из-за холода в помещениях 2
13:09
В Алтайском крае полицейские поймали свинокрада 4
12:54
СМИ: руководители бийского водоканала получили премии на 1,5 миллиона, несмотря на долги 6
12:41
Вот она и дорожает. В Бийске перевернулся грузовик с гречкой 3
12:24
Потребителей проблемной котельной в Барнауле переведут на теплоснабжение от ТЭЦ-3 2
12:10
За сутки на Алтае произошло более 10 пожаров из-за неосторожного обращения с огнём 0
11:53
Горный Алтай и Ямал могут связать удобными авиарейсами 3
11:45
120 новых врачей привлекут в алтайские больницы в 2022 году 26
11:25
Более 90% образовательных учреждений в Барнауле подключены к подаче тепла 1
11:10
"Лечишь голову – пятке легче". Можно ли победить ковид с помощью травяных настоев 13
10:50
На Алтае будут судить двух молодых людей, которые скинули мужчину в колодец 13
10:35
Мэрия Барнаула получила предписание от прокуратуры из-за нехватки автобусов 13
10:21
Легендарный Глеб Самойлов исполнит в Барнауле лучшие хиты группы "Агаты Кристи" 1
10:03
Антидепрессант для бизнеса: как защитить сотрудников от выгорания 4
09:49
"Микроскопические" старания. Где Алтаю взять врачей и почему медики уходят из профессии? 35
09:39
Футболисты "Динамо-Барнаул" дома проиграли "Нижнему Новгороду" 0
09:24
Россиянам объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года 0
09:07
Раздельный сбор мусора организуют на 21 площадке в Барнауле 19
08:50
Жириновский предложил сделать учителями отставных военных 27
08:35
"Мы не умеем считать бедных": Томенко не поверил официальной статистике по малоимущим 75
08:16
Не надо стесняться. Эксперты научат алтайских предпринимателей работать на маркетплейсах 1
08:01
Как платить за свет и откуда такой счёт за ОДН. Задай вопрос специалистам БГЭС
Как сэкономить на коммунальных платежах и кому положены льготы при оплате электроэнергии, готовы рассказать в БГЭС
07:48
Доктор Мясников назвал четыре предвестника инсульта 10
07:35
Рабочие продолжают разбирать аварийную трубу на барнаульской ТЭЦ-2 в круглосуточном режиме 7
07:18
Мэр Бийска и депутаты поругались, пока выясняли, из-за кого банкротятся городские МУП 3
07:03
Помочь здесь и сейчас. Фонд "Облака" открыл филиалы в сёлах и отдалённых районах Алтая 0
06:51
Ремонт "планетарного" масштаба. Как кинотеатр "Родина" переделывают для изучения космоса 8
06:36
Глиняный козёл и стаканы-кузнецы. Выставка народных мастеров Алтая открылась в Барнауле 1
06:19
Барнаульские трамваи № 4 и № 5 изменят свой маршрут на выходные 0
06:03
Холодно и сыро. О погоде в Алтайском крае 23 сентября 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.