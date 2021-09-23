Жириновский предложил сделать учителями отставных военных

В российских школах должны преподавать мужчины и отставные военные, заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова приводит Telegram-канал издания ura.ru.

По мнению политика, это поспособствует снижению агрессии среди подростков и позволит предотвратить трагедии, подобные стрельбе в Перми. Жириновский считает, что террористами становятся именно мальчики, а мужчинам легче понять их психологию.

"Надо агитировать мужчин приходить на работу в школу. <…> Перспективнее всего отставные военные: они рано по гражданским меркам уходят на пенсию, и многие из них ещё хотят работать", – заявил лидер ЛДПР.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек, более 20 получили ранения. Стрелок был ранен сотрудником ДПС. 21 сентября стало известно, что врачи ампутировали ему ногу и перевели в обычную палату.