Легендарный Глеб Самойлов исполнит в Барнауле лучшие хиты группы "Агаты Кристи"

Культовый музыкант Глеб Самойлов даст концерт в Барнауле 29 сентября. Вместе с группой The Matrixx он исполнит любимые композиции из репертуара "Агаты Кристи".

Глеб Самойлов – популярный российский певец, музыкант, автор песен и фронтмен группы "Агата Кристи", младший брат Вадима Самойлова. Совместно с братом основал группу в 1985 году, пик популярности которой пришёлся на вторую половину 1990-х годов.

За всю историю существования коллектив успел выпустить 10 основных альбомов, а также 7 сборников и 2 концертных альбома. Среди популярных песен можно выделить: "Вечная любовь", "Опиум для никого", "Ковёр-самолёт", "Новый год", "Секрет".

Услышать песни "Агаты Кристи" можно будет в 19:00 в театре драмы. Редакция amic.ru разыгрывает два билеты на концерт. Чтобы их выиграть, нужно выполнить несколько условий:

подписаться на страницу @amic.ru и @kta_liga__art;

поделиться этим постом в сториз с отметками @amic.ru и @kta_liga__art;

отметить в комментариях друга, которого позовёте с собой на концерт (количество комментариев не ограничено).

27 сентября с помощью приложения @lizaonair мы определим одного победителя, который получит два билета на концерт!