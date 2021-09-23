На Алтае будут судить двух молодых людей, которые скинули мужчину в колодец

В Рубцовске двое неоднократно судимых молодых людей скинули мужчину в колодец водопроводной сети, где он в дальнейшем скончался, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент случился в мае 2021 года. 22-летний нетрезвый парень пришёл в гости к возлюбленной вместе со знакомым. Там он начал ссориться с девушкой и принялся её бить.
"За дочь решил заступиться её отец. Разозлившись на хозяина дома, гость стал его избивать. 19-летний обвиняемый, видя происходящее, также стал наносить удары по различным частям тела потерпевшего", – отметили в ведомстве.
Вскоре все трое успокоились и решили сходить за спиртным. По пути в магазин парни сбросили мужчину в колодец водопроводной сети и закрыли бетонную крышку.
"От полученных телесных повреждений 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в СК.
Во время следствия обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" передали в суд.
Комментарии
Гм... Интересно, они его что, случайно скинули? Какая неосторожность? А если кого-нибудь с девятого этажа выкинуть - тоже будет тяжкий вред и неосторожность, а не убийство?
...повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего
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Намеренно скинуть человека в колодец - это "по неосторожности"? Вы в своем уме? Так скоро появятся дела "Он по неосторожности нанес пострадавшему множественные удары ножом".
Неоднократно судимые совершили групповое убийство человека. Им по полной нужно дать срок. А их отмазывают.
Зачем человек собирается выпивать с теми, кто его только что отметелил?..
Зачем человек собирается выпивать с теми, кто его только что отметелил?..
Халява
11:13
- гость -
Это называется примирение\мировая, мамкин ты халявщик. Но с урками после такого, я пить бы не стал. Молодец дочурка, подобрала папке зятя, а уж мамка то как рада.
10:59
- гость -
Намеренно скинуть человека в колодец - это "по неосторожности"? Вы в своем уме?
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Тут недавно один клоун, усиленно доказывал, что если смерть наступила вседствии обострения старой травмы, то заезжать в зону нужно исключительно по ст.109. В теме Старцева.
Зачем человек собирается выпивать с теми, кто его только что отметелил?..
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он мертв, очевидно, это версия его убийц
Или дочери.
"22-летний нетрезвый парень пришёл в гости к возлюбленной вместе со знакомым. Там он начал ссориться с девушкой и принялся её бить".... Этим уже все сказано!!!!!
Какая любовь и уважение может быть у этого парня к девушке? Он ее уже бить начал, а что будет после свадьбы? Да бежать от такого жениха надо... Не, может быть девушка одного уровня умственного развития с женихом... Тогда ладно...
Не представляю, как можно даже просто ударить свою жену... КАК??? У меня это даже в голове не укладывается!
23.09.2021 11:59
- гость -
Ну после такого свадьба, скорее всего, не состоится
Каждый день по пьнке убийства.
Или дочери
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ее еще не подозревают?