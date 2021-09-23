На Алтае будут судить двух молодых людей, которые скинули мужчину в колодец

В Рубцовске двое неоднократно судимых молодых людей скинули мужчину в колодец водопроводной сети, где он в дальнейшем скончался, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился в мае 2021 года. 22-летний нетрезвый парень пришёл в гости к возлюбленной вместе со знакомым. Там он начал ссориться с девушкой и принялся её бить.

"За дочь решил заступиться её отец. Разозлившись на хозяина дома, гость стал его избивать. 19-летний обвиняемый, видя происходящее, также стал наносить удары по различным частям тела потерпевшего", – отметили в ведомстве.

Вскоре все трое успокоились и решили сходить за спиртным. По пути в магазин парни сбросили мужчину в колодец водопроводной сети и закрыли бетонную крышку.

"От полученных телесных повреждений 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в СК.

Во время следствия обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" передали в суд.