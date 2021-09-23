СМИ: руководители бийского водоканала получили премии на 1,5 миллиона, несмотря на долги

Руководители бийского МУП "Водоканал" в 2017 году получили премии на сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщают "Новости Алтая". При этом до 2024 года предприятие должно расплатиться с долгами, размер которых перевалил за 200 миллионов рублей.
Как пишет издание, в их распоряжении оказался документ – акт проверки Счётной палаты Бийска, из которого можно узнать размер годовых премий сотрудникам МУП. Согласно документу, по итогам 2017 года общая сумма вознаграждений составила более 1,5 миллиона рублей. От 350 и почти до 500 тысяч рублей получили заместитель директора, главные инженер, бухгалтер и экономист. Премия директора водоканала в документе не указана.
Весной 2021 года стало известно, что бийскому водоканалу потребовалось 100 миллионов рублей, чтобы рассчитаться с поставщиками. Среди них были "Газпром межрегион Новосибирск", "Алтайкрайэнерго", "Росгазификация" и "АлтайУголь". Собственных средств у МУП не оказалось. Водоканал обратился за факторинговыми услугами и теперь будет выплачивать долг до апреля 2024 года.
По оценке председателя комитета городской думы по ЖКХ Евгения Беляева, Бийск направляет достаточно средств на предприятие: 19 миллионов рублей – в 2020 году, 10 миллионов – уже в 2021-м. При этом общая кредиторская задолженность предприятия перешагнула за 200 миллионов рублей.
Комментарии
- пгавильной догогой идем , товагищи!
и??? реакция ???
23.09.2021 13:27
гость
Ну может быть после такой новости кто-то вернёт свою премию жестом доброй воли?
Согласно документу, по итогам 2017 года общая сумма вознаграждений составила более 1,5 миллиона рублей.
Это 2017 год!!!!Это огромные деньги!!!!
Страшно,что это, возможно,не единичный случай.
АМИТЕЛ- глас народа,напишите,кто в городе регулярно получает премии? Кто в городе работает лучше всех?
грех государственное не растаскивать по кусочкам, ведь наказания за это не предусмотренно...
Да и ещё выпишут. Чего не выписать, если можно.