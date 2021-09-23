СМИ: руководители бийского водоканала получили премии на 1,5 миллиона, несмотря на долги

Руководители бийского МУП "Водоканал" в 2017 году получили премии на сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщают "Новости Алтая". При этом до 2024 года предприятие должно расплатиться с долгами, размер которых перевалил за 200 миллионов рублей.

Как пишет издание, в их распоряжении оказался документ – акт проверки Счётной палаты Бийска, из которого можно узнать размер годовых премий сотрудникам МУП. Согласно документу, по итогам 2017 года общая сумма вознаграждений составила более 1,5 миллиона рублей. От 350 и почти до 500 тысяч рублей получили заместитель директора, главные инженер, бухгалтер и экономист. Премия директора водоканала в документе не указана.

Весной 2021 года стало известно, что бийскому водоканалу потребовалось 100 миллионов рублей, чтобы рассчитаться с поставщиками. Среди них были "Газпром межрегион Новосибирск", "Алтайкрайэнерго", "Росгазификация" и "АлтайУголь". Собственных средств у МУП не оказалось. Водоканал обратился за факторинговыми услугами и теперь будет выплачивать долг до апреля 2024 года.

По оценке председателя комитета городской думы по ЖКХ Евгения Беляева, Бийск направляет достаточно средств на предприятие: 19 миллионов рублей – в 2020 году, 10 миллионов – уже в 2021-м. При этом общая кредиторская задолженность предприятия перешагнула за 200 миллионов рублей.