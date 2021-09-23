В Алтайском крае полицейские поймали свинокрада

Житель посёлка Подгорного Шелаболихинского района обратился в полицию с заявлением о краже из загона двух полуторамесячных поросят. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Злоумышленника задержали по горячим следам, им оказался животновод с местной фермы. Со слов мужчины, он увидел, как поросята бегают по улице, и решил загнать их к себе в ограду, а затем продать.

Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей, животных вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Местному жителю предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Шелаболихинском районе неизвестный избил семью за место для рыбалки. Один из пострадавших, по словам очевидицы, угодил в реанимацию.