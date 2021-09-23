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Таганрогский завод открыл в АлтГТУ студенческое конструкторское бюро

, ИА "Амител"
Студенты бюро получат практический опыт и возможность трудоустройства на заводе

Первое за Уралом конструкторское бюро по подготовке котлостроителей для Таганрогского завода открыли в АлтГТУ. Помещение оборудовали современной компьютерной техникой, графическими станциями, мультимедийными средствами и комфортными рабочими местами. Здесь установлены программы, которыми пользуется инженер-конструктор в своей работе по проектированию, 3D численному моделированию.

Алтайские инженеры уже работают на заводе в Таганроге, однако открытие конструкторского бюро позволит готовить специалистов в соответствии с потребностями конкретного предприятия. В бюро студенты будут получать стипендию из средств, выделенных предприятием на эти цели, проектируя конкретные детали для проектов завода.

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, студенческое конструкторское бюро станет новой формой взаимодействия таганрогского завода и технического университета.

"Мы все заинтересованы в этом сотрудничестве. Студенты получают возможность участвовать в серьёзных проектах, оттачивать полученные знания на практике, и при этом завод заключит с ними трудовой договор.  После окончания вуза они автоматически становятся специалистами, имеющими практический опыт и возможность трудоустройства на заводе", – рассказал Андрей Марков

Студенческое конструкторское бюро – это способ почувствовать специализацию, понять специфику различных направлений котельного проектирования, попробовать инструменты, которые использует инженер в работе, считают студенты кафедры котло- и реакторостроения.

"Кадров нам не хватает. Бюро – это возможность для студентов получения дополнительной квалификации и навыков, которые помогут им в будущем. Программное обеспечение бюро – это реальные рабочие программы  инженера-конструктора. Впоследствии количество мест в бюро мы увеличим, расширим возможности для студентов", – пояснил главный конструктор конструкторского бюро Владимир Михайлов. 

Добавим, что технический университет – единственный в Сибири, который готовит инженеров-котельщиков. На кафедре котло- и реакторостроения АлтГТУ ведётся двухуровневая подготовка специалистов по направлению "Энергетическое машиностроение": бакалавров по профилю "Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС" и магистров по программам "Технология и экология сжигания органических топлив" и "Энергомашиностроение".

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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