Ещё три аварийных дома снесли в Барнауле

В сентябре в Барнауле снесли три аварийных дома. Это здания по адресам ул. Пушкина, 88, ул. Советской Армии, 52, и ул. Восточная, 106, сообщили в мэрии.

Работы по сносу ветхого жилья продолжаются. В рамках краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда" на 2019-2025 годы расселят и ликвидируют максимальное количество непригодных для проживания домов.

Всего с 2016 по 2021 год в столице региона разобрали 63 аварийных жилых дома, в том числе 11 – в текущем году, расположенные по ул. Анатолия, 96, пр. Заводской 9-й, 14, ул. Водников, 50, ул. Водопроводная, 74, ул. Глушкова, 20, ул. Западная 1-я, 49а, ул. Хлебозаводская, 12, и ул. Беляева, 18, 20.