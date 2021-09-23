В Алтайском крае COVID выявили ещё у 245 человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 245 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 75 925 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+69 человек за сутки), Рубцовске (+22), Бийске (+21) и Алейске (+12).

Выздоровели за весь период 58 860 человек, в том числе 293 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5267 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 518 заражённых, из них 208 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 692 койки.