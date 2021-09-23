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По-настоящему беспроводные: подборка популярных bluetooth-наушников

, ИА "Амител"
Рассмотрим пять моделей беспроводных наушников с технологией TWS от разных производителей
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Если вы обожаете слушать музыку, наушники – один из ваших главных повседневных аксессуаров. Тем более что сейчас, с появлением беспроводных моделей, вы можете наслаждаться любимыми треками в любой ситуации: на прогулке, во время пробежки, в тренажёрном зале или дома, пока телефон на зарядке. 

Некоторым современным гарнитурам всё ещё нужно сопряжение между левым и правым наушником. Вы наверняка их видели: это полноразмерные массивные наушники, полностью закрывающие ухо. Но устройства с технологией True Wireless Stereo (TWS или "по-настоящему беспроводные наушники") не нуждаются в рамках или креплениях – их достаточно просто вставить в уши.

Для тех, кто хочет иметь компактный девайс, но боится потерять два независимых наушника, подойдёт модель, в которой они соединены небольшим проводом между собой. Каждый из наушников оснащён магнитом, чтобы их можно было скреплять между собой.

А теперь рассмотрим конкретные модели Bluetooth-наушников, которые можно назвать одними из самых популярных по количеству продаж в магазинах "Телефоника".

Наушники Accesstyle Denim TWS

Компактные и эргономичные полностью беспроводные наушники. Бюджетные, но с мощными динамиками. Одной зарядки Accesstyle Denim хватает на пять часов музыки, плюс аккумулятор внутри кейса обеспечивает три полные зарядки наушников. Защита от влаги позволяет использовать модель во время занятий спортом или на прогулках под дождём и снегом.

Nobby Practic T-101

Удобные и компактные наушники со стильным дизайном. Эргономичные раковины с кнопками управления и встроенным микрофоном обеспечат комфортное использование гарнитуры. Nobby Practic T-101 Работают до 10 часов без подзарядки при использовании зарядного чехла. Компактный чехол в комплекте с батареей на 400 мАч подзарядит наушники до пяти раз. 

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Комфортно и при этом плотно фиксируются в ушной раковине. Есть возможность вызова голосового помощника Google Assistant, Siri, XiaoAI простым нажатием на кнопку, не доставая смартфон из кармана. На одном заряде наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 воспроизводят музыку до четырёх часов. Кейс для зарядки с аккумулятором 300 мАч. 

Nobby Expert T-111

Максимально возможная в линейке защита от воды и пыли благодаря герметичному корпусу. Зарядный кейс также обладает степенью водозащиты. При использовании зарядного чехла наушники могут проработать до 25 часов без подзарядки. Гарнитура Nobby Expert T-111 снабжена батареей в зарядном чехле – 600 мАч: этого вполне хватит на пять полных зарядок наушников.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones

Лучшее один раз услышать, чем сто раз увидеть. Встроенные инфракрасные датчики определяют, когда наушники находятся в ваших ушах. Можете вынуть один наушник, и воспроизведение музыки будет приостановлено. Футляр обеспечивает Xiaomi Mi True Wireless Earphones до десяти часов воспроизведения музыки, а десять минут зарядки хватит для использования наушников в течение 70 минут. Время полной зарядки – один час. Ёмкости аккумулятора футляра хватит на две полные зарядки наушников.

Выбрать беспроводные наушники вам помогут в сети магазинов "Телефоника". Магазины расположены во всех городах Алтайского края. Здесь вас ждёт широкий ассортимент электроники, а также приятные акции и скидки.

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ООО "ТЛФ". ИНН 2225184505, КПП 222501001, ОКПО 19233043, ОГРН 1172225032320. Юр. и факт. адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Максима Горького, дом 29, офис 217. Директор: Черных Денис Александрович. Банк: расч. счет № 40702810502000016237, БИК 040173604, кор. счет № 30101810200000000604, доп. офис №8644/0794, 656038, ПАО "Сбербанк", г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106а.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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