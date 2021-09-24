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На алтайском предприятии "Витамин Продукт" стартовал нацпроект "Производительность труда"

, ИА "Амител"
Следующие три месяца рабочая группа будет оптимизировать производственный процесс

На предприятии ООО "Витамин Продукт" прошло стартовое совещание по реализации нацпроекта "Производительность труда". На встрече присутствовали руководитель предприятия, участники рабочей группы, сотрудники производства, а также эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Учредитель компании Александр Сурков рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед предприятием в рамках реализации нацпроекта. Он также отметил значимость результатов для каждого сотрудника.

Эксперты РЦК представили нацпроект "Производительность труда" и лучшие практики предприятий-участников Алтайского края. Они также рассказали об особенностях инструментов бережливого производства, их влиянии на эффективность рабочего процесса.

Руководители направлений проекта от предприятия в своём выступлении рассказали о выбранном пилотном потоке и показателях успешности проекта. Кроме того, отметили результаты обучения участников рабочей группы, сообщили о мероприятиях по вовлечению сотрудников и наградах за результативность.

Следующие три месяца рабочая группа будет разрабатывать и внедрять мероприятия по улучшению производства. Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Ранее предприятие завершило "этап подготовки", который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и её обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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