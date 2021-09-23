ГИБДД перестала штрафовать россиян за превышение средней скорости

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на комментарий Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Отсутствующее в ПДД правило действовало с 2013 года и вызывало множество жалоб от водителей.

В МВД не пояснили, как давно и почему полиция перестала наказывать за это нарушение. По данным "Коммерсанта", в Москве подобные штрафы не выносятся с августа, в Подмосковье – с мая-июня.

Технология измерения средней скорости применялась на дорогах России с 2013 года. Время проезда машины фиксировали две камеры с интервалом в несколько километров или сотен метров. Результатом замера была средняя скорость на участке, по которой можно было вынести штраф от 500 рублей до 5 тысяч.

Правило было предметом множественных споров. Президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отмечает: правонарушение, предусмотренное действующей статьёй 12.9 КоАП РФ ("Превышение скорости"), не является длящимся, поэтому в постановлении должно содержаться точное время. Практика вынесения постановлений с двух камер также не даёт понять, куда подать жалобу на штраф – участок дороги может относиться к юрисдикции разных судов.