С заботой о близких. Tele2 дарит скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения  

Клиенты Tele2 теперь могут приобрести по выгодной цене смарт-часы для детей или специальный браслет для людей старшего возраста. Чтобы получить скидку в размере 790 рублей, вместе с гаджетом нужно приобрести SIM-карту с тарифом "Интернет для вещей" и услугой "Годовой контракт".

Акция проходит во всех салонах связи Tele2 и продлится до 31 декабря 2021 года. В программе участвуют модели детских часов: JET Kid Connect, JET Kid Gear, JET Kid Vision, Elari KidPhone "Ну, погоди!", Canyon Polly Kids, Geozon Life, также смарт-браслет для пожилых людей Canyon Senior.

Детские часы будут не только стильным аксессуаром для ребёнка, но и надёжным помощником для родителей. В функционале многих моделей есть опция создания геозон, кнопка SOS, аудиомониторинг окружающей обстановки, возможность узнать историю перемещения ребёнка. Поддержка навигационных систем позволит родителям с высокой точностью определять местоположение детей.

Смарт-часы совместимы с устройствами, работающими под управлением операционных систем Android и iOS. Взрослым нужно лишь скачать на свой смартфон специальное мобильное приложение от производителя.

Среди дополнительных возможностей гаджетов – будильник, фонарик и другие полезные функции. Например, у модели Geozon Life есть опция отслеживания температуры тела и шагомер. Взрослые смогут узнать не только о местоположении ребёнка, но и о его самочувствии, а с помощью трекера шагов оценить уровень физических нагрузок за день.

А умный браслет Canyon Senior поможет позаботиться о здоровье близких старшего возраста. Среди его функций – удалённое измерение пульса и отслеживание геолокации. Гаджет простой и понятный в использовании для людей старшего поколения. Они смогут позвонить или отправить голосовое сообщение, нажав всего одну кнопку.

Кроме того, на смартфон родственника придут уведомления о пересечении зоны безопасности или низком заряде батареи. Также для связи с близкими можно использовать режимы обратного звонка и аудиомониторинга.

По данным Tele2, по итогам второго квартала 2021 года продажи smart-часов выросли почти в три раза – на 170%.