В Новосибирской области за день погибло более 200 птиц из-за отравления химикатами

В селе Усть-Тарка Новосибирской области жители обратили внимание на гибель более 200 птиц. Причиной могло стать отравление химикатами на свалках и зерноотходах, сообщил ТАСС кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Яновский.

Массовая гибель птиц началась во второй половине ночи и продолжилась до обеда. Жители села рассказывали, что умирали вороны, однако Яновский уверен – на видео запечатлены грачи.

Причиной смерти птиц могла стать травля грызунов, желание местных жителей избавиться от полчищ шумных птиц или эпидемия, отмечает орнитолог.

"Причина может быть в ядохимикате каком-то, они могли просто отравиться. <...> Они готовятся к отлёту. На ночёвку они собираются в населённых пунктах, кормятся на зерноотходах, свалках, там они могли наглотаться чего-то отравленного", – рассказал Яновский.