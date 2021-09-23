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В Новосибирской области за день погибло более 200 птиц из-за отравления химикатами

, ИА "Амител"
Пернатые могли отравиться на свалках
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В селе Усть-Тарка Новосибирской области жители обратили внимание на гибель более 200 птиц. Причиной могло стать отравление химикатами на свалках и зерноотходах, сообщил ТАСС кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Яновский.

Массовая гибель птиц началась во второй половине ночи и продолжилась до обеда. Жители села рассказывали, что умирали вороны, однако Яновский уверен – на видео запечатлены грачи.

Причиной смерти птиц могла стать травля грызунов, желание местных жителей избавиться от полчищ шумных птиц или эпидемия, отмечает орнитолог.

"Причина может быть в ядохимикате каком-то, они могли просто отравиться. <...> Они готовятся к отлёту. На ночёвку они собираются в населённых пунктах, кормятся на зерноотходах, свалках, там они могли наглотаться чего-то отравленного", – рассказал Яновский.

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

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