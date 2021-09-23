Песков рассказал, что самоизоляция не изменит активности работы Путина

Самоизоляция президента РФ Владимира Путина не изменит его рабочую активность, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Ещё раз повторяю, это относительная самоизоляция, минимизация личных контактов. Дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведёт к снижению активности работы президента и к содержанию его работы", – сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле в единичном порядке продолжают заражаться коронавирусом. Заболевшие есть как среди работников пресс-службы, так и представителей других подразделений.

14 сентября Владимир Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию, поскольку в его окружении зафиксированы случаи инфицирования COVID-19.