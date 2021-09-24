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Врачи рассказали, как победить головную боль без таблеток

, ИА "Амител"
Придётся налегать на острое
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Избавить от головной боли может острая пища, в частности перец, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По словам специалиста, столь неожиданный эффект таких продуктов связан с повышением активности болевых рецепторов в одном месте и, следовательно, снижением в других.

Соведущий Сергей Агапкин при этом пояснил, что такая еда помогает от затылочной мигрени или головной боли при невралгии тройничного нерва, против которых не очень эффективны обычные обезболивающие, а вот перец, имбирь и чеснок очень даже хороши.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный вид головной боли.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.09.2021 10:02
- гость -

опять обман, только рецепторов.

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