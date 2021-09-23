Непосильное бремя. Как законно списать долги по кредитам, налогам и ЖКХ

С апреля 2020 года, когда начались ковидные ограничения, долговая нагрузка россиян выросла с 10,9 до 11,7%. Потому процедура списания долгов и при этом сохранения имущества является достаточно востребованной сейчас. Разберёмся, кто оказывает помощь должникам в списании долгов по кредитам и рассмотрим процесс погашения задолженностей подробнее.

Строго законно

Клиенту помогают списать задолженность не только по кредитам, но также по микрокредитам, ЖКХ и налогам. Это помогает ему стать более финансово устойчивым. Естественно, такая услуга полностью соответствует действующему законодательству: вам не нужно беспокоиться о том, что в будущем появятся проблемы с кредитной организацией.

Для того чтобы у клиента не возникало сомнений, практически при всех процедурах присутствует адвокат, который отвечает на вопросы, проводит консультации и следит за тем, чтобы действия не противоречили закону.

Три варианта работы

В большинстве организаций действуют такие варианты списания задолженностей:

Списание долгов через обращение в суд. Происходит судебное разбирательство, на основании которого человека признают банкротом.

Обращение в МФЦ. Также происходит сбор пакета документов, для того чтобы объявить человека банкротом или же уменьшить общую сумму задолженности в организациях.

Реструктуризация долга. Такой вариант не предполагает списания задолженностей: долги лишь объединяют в один кредит, который имеет более выгодные условия и становится посильным в оплате для человека.

Важно также добавить, что многие компании предлагают гибкие условия сотрудничества: например, есть возможность оформить оплату услуги в рассрочку, а для пенсионеров и безработных действуют определённые скидки.